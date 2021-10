Prvih 12 hrvatskih pilota ide na obuku za avione Rafale

Rafale ćemo otplatiti do 2026., HRZ dobiva zrak-zrak rakete MICA

Francuzi su ponudili HRZ-u kompletni asortiman raketa, krstarećih projektila i bombi “bez ikakvih ograničenja”. Uz zrakoplove Rafale odmah stižu i dokazane zrak-zrak rakete MICA, dometa 60 do 70 km, što uz radar dometa 120 km to omogućava dominaciju HRZ-a u “regiji”. Ugovor će biti otplaćen od 2022. do 2026., u pet rata. Rafale F3-R je dvomotorni avion generacije 4.5 kojima ima mogućnost superkrstarenja pri brzini od 1,4 Macha (1700 km/h), a najveća je brzina 2223 km/h. Ima revolucionarni sustav Spectra koji posjeduje i pasivne i aktivne protumjere i ometanja. Djelomično je nevidljiv.