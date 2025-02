Prvi u Europi: Autobusni kolodvor u Zagrebu ima novu uslugu

Zagrebački autobusni kolodvor odavno nije privlačno zdanje, a još manje pruža udobnost. Putnici se ondje najčešće ne zadržavaju dulje nego što moraju slijedom logike svojih putovanja. No oronulo zdanje Autobusnog kolodvora dobiolo je jedan sasvim drukčiji prostor kakvog se ne bi posramile ni najkvalitetnije svjetske zračne luke. FlixBus je u partnerstvu s CroatiaBusom otvorio FlixBus Lounge koji donosi novu razinu udobnosti i fleksibilnosti, omogućujući putnicima da započnu svoje putovanje u ugodnom, funkcionalnom i modernom okružju. Iz perspektive autobusnog prijevoza, riječ je o jedinstvenom konceptu, kaže Ante Grbeša, direktor FlixBus CEE South regije. ”Naša strategija i želja usmjerena je na to da naši korisnici imaju vrhunsko iskustvo. Puno nam je pomogao naš dugogodišnji partner CroatiaBus i zahvaljujem Rajku Zeleniki što je prepoznao sinergijske efekte još prije šest godina. To nam je pomoglo da FlixBus u Hrvatskoj bude što kvalitetniji. Zato imamo snažnu europsku mrežu i u tom smislu otvaramo FlixBus Lounge”, kaže Grbeša. Ovakvo što, naglasio je Grbeša, ne postoji nigdje u Europi. A Grbeša itekako zna što govori jer FlixBus ima iskustva s (bez) brojnih autobusnih kolodvora na zapadu, ponajprije u Njemačkoj.

Ideja je da ovaj prostor bude na tragu loungea u zračnim lukama, da pruži sjajno iskustvo, a bit će na raspolaganju svim korisnicima FlixBusa bez obzira na to putuju li na domaćim ili međunarodnim linijama. Temeljna je ideja da se putnici na ovom mjestu mogu odmoriti, predahnuti, napuniti svoje mobilne telefone i laptope prije nego što krenu na put. Ovim će se poboljšati i razina informativnosti jer su putnicima na raspolaganju monitori na kojima mogu provjeriti sve relevantne informacije o redu vožnje. Na pitanje Poslovnog dnevnika koliko je sve ovo koštalo, Grbeša je tek duboko uzdahnuo pa rekao:

”Možda je malo neprecizno, ali svejedno ću reći – teško je to izračunati. Jer, prije nego što smo uopće započeli s radovima, valjalo je sanirati probleme koji su ondje otprije postojali. Kako bi se reklo, krenuli smo baš od nule...”, kaže Grbeša. Dodaje kako ima ideje i planove o sličnim pothvatima i na drugim hrvatskim kolodvorima, ali to će zahtijevati vrijeme, kako zbog regulative tako i zbog prilagodbe svakoj pojedinoj lokaciji. Ipak, oprezno najavljuje kako zagrebački lounge FlixBusa sigurno neće ostati jedini, no za realizaciju bilo koje poslovne ideje u prijevozničkom biznisu u Hrvatskoj najbolje je naoružati se strpljenjem. Vjeruje da su Vlada i resorni ministar zauzeli ispravan stav u razvoju prometne strategije odlukom o liberalizaciji, odnosno relaksaciji hrvatskoga autobusnog javnolinijskog prijevoza putnika.

Vlasnik i direktor CroatiaBusa Rajko Zelenika rekao je da nije ni sekunde dvojio oko ustupanja prostora za ovaj lounge. ”Važno je da se ovaj prostor nalazi baš na Autobusnom kolodvoru Zagreb i vjerujemo da ćemo potaknuti i druge da unaprijede svoje usluge i ponude putnicima nešto više. Ovaj objekt s ovim punktom predstavlja unikatan segment u našem portfelju. Bili ste na mnogim europskim destinacijama i znate da ovakvo što najčešće baš i nije na raspolaganju putnicima. To nas čini posebno ponosnima”, rekao je Zelenika. Osim Croatia Busa, partneri u projektu su Jamnica, Polleo Sport i Violeta, koji su spremno prihvatili inicijativu uvažavajući činjenicu da putnici moraju imati na raspolaganju osvježenje.

FlixBus je najbrže rastuća prijevoznička tvrtka u Hrvatskoj. Iako je lider na tržištu zagrebački ZET, najvišim rastom izdvaja se Flixbus CEE South, čiji su prihodi u 2023. godini podebljani za 49% te već drugu godinu zaredom na ljestvici vodećih tvrtki zauzima drugu poziciju. O brzom rastu svjedoči i podatak da je u 2021. godini s 18,7 milijuna eura zauzimao peto mjesto, a u međuvremenu su mu prihodi dosegnuli gotovo 70 milijuna eura.

