GORIO VJESNIK

Prvi izvid statičara: Vjesnik treba rušiti?

Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Autori: Martina Strukić, Hina
18.11.2025.
u 19:17

Statičari se nisu penjali više od šestog kata zbog straha da ne dođe do urušavanja.

Kako neslužbeno doznajemo, nakon prvog izvida statičara zbog prevelikog oštećenja napuklih stupova uslijed gorenja dužeg od osam sati došlo je do popuštanja armature i preporuka je da se zgrada zbog sigurnosti mora srušiti. Statičari se nisu penjali više od šestog kata zbog straha da ne dođe do urušavanja.

Požar u Vjesnikovom neboderu na uglu Slavonske avenije i Savske ceste  planuo je sinoć oko 23 sata.  Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada nije poznat. Zagrebačka policija izvijestila je ranije danas da je dojavu o požaru zaprimila sinoć u 23,08 sati, te su na teren odmah izašle sve žurne službe, a policija je osigurala mjesto događaja. Požar je bio vidljiv na zadnjim katovima te se proširio na još nekoliko katova zgrade, dodali su iz policije. Nakon što požar bude ugašen, odnosno steknu se uvjeti bit će obavljen očevid.

Vatrogasci su po nalogu statičara iz sigurnosnih razloga u utorak navečer napustili Vjesnikov neboder, te će pričekati jutro da se objekt ohladi kako bi nastavili s gašenjem požara, ali će na terenu ostati čitavu noć. Zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Tomislav Resman izjavio je novinarima ispod Vjesnikovog nebodera da nažalost nisu uspjeli ugasili požar do kraja jer je prilikom pregleda statičara utvrđeno da građevina nije sigurna zbog čega su povukli sve vatrogasce iz tog prostora.

FOTO Vjesnikov neboder nestaje u plamenu: Ovo je 200 fotografija katastrofe

FOTO Vjesnikov neboder nestaje u plamenu: Ovo je 200 fotografija katastrofe
GIF Strašan požar Vjesnikova nebodera
Ključne riječi
Vatrogasci požar požar Vjesnika

Avatar matalan
matalan
19:35 18.11.2025.

Što prije porušiti..beton u požaru puca kao staklo to su ploče betona koje su termičkim širenjem i pothlađivanjem popucale i oštetili verikale koje su i prije bile upitne radi pjeskovitog tla ...

Avatar Heisenberg
Heisenberg
19:27 18.11.2025.

Bjelodano je kako je požar podmetnut. Veliki interes građevinske mafije je u pitanju.

Kupnja