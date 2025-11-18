Neboder nije siguran, vatrogasci morali napustiti požarište: 'Dečki su rekli da se čuju pucanja u objektu'

Vatrogasci su po nalogu statičara iz sigurnosnih razloga u utorak navečer napustili Vjesnikov neboder, te će pričekati jutro da se objekt ohladi kako bi nastavili s gašenjem požara, ali će na terenu ostati čitavu noć. Zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Tomislav Resman izjavio je novinarima ispod Vjesnikovog nebodera da nažalost nisu uspjeli ugasili požar do kraja jer je prilikom pregleda statičara utvrđeno da građevina nije sigurna zbog čega su povukli sve vatrogasce iz tog prostora.

"Po meni da nam je još sat vremena, vjerojatno bi uspjeli ugasili požar do kraja i ne bi se više uopće dimilo", rekao je zamjenik zapovjednika, dodavši da još ima dima ali je to puno manje nego što je bilo ranije danas ili noćas. "Zbog izrazito složene situacije i visoke temperature mi smo u pet navrata počinjali akcije gašenja. Kako bi osigurali da naši vatrogasci sigurno izađu iz prostora mi smo ih povlačili iz objekta i onda se isključivo gasilo auto ljestvama. Kad bi se situacija smirila ponovno bismo slali ljude i tako smo napredovali po dva tri kata. Zato nam je trebao pet navrata da dođemo do 15. kata koliko zgrada sama ima", rekao je Resman.

Precizirao je da je preporuka statičara da pričekaju da se objekt ohladi jer prilikom hlađenja dolazi do kontrakcija između čelika i betona. "Sami dečki su rekli da se čuju pucanja u objektu tako da je pametnije pričekati ujutro, neka se objekt ohladi pa ćemo vidjeti što možemo napraviti", rekao je Resman.

Dodao je da će vatrogasci ostati na tom području cijelu noć i veći dio sutrašnjeg dana Promet će i dalje biti zatvoren oko nebodera, samo će jedna traka ići za istok i jedna za zapad. "Tu će biti kaos sutra", kaže Resman. Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je Hini u utorak oko 16,30 sati da požar još nije pogašen.

"Nije pogašen, po nalogu statičara izlazimo van objekta", izjavio je Jembrih. Objasnio je da to znači da vatrogasci više ne smiju gasiti požar iznutra u neboderu, već požar smiju gasiti samo izvana. Rekao je da su na požarištu sada izdimljavanja te da ne zna koliko će vatrogascima trebati da požar ugase. Ranije danas, iza 13 sati Jembrih je rekao kako je situacija s požarom u Vjesnikovu neboderu stabilna i pod nadzorom, malo vatre ima na zadnjem katu i nešto dima, a vatrogasci gase požar iznutra.

Tada je istaknuo da požar gasi 80 vatrogasaca, a na terenu je i policija. Požar u Vjesnikovom neboderu na uglu Slavonske avenije i Savske ceste planuo je sinoć oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada nije poznat.

Zagrebačka policija izvijestila je ranije danas da je dojavu o požaru zaprimila sinoć u 23,08 sati, te su na teren odmah izašle sve žurne službe, a policija je osigurala mjesto događaja. Požar je bio vidljiv na zadnjim katovima te se proširio na još nekoliko katova zgrade, dodali su iz policije. Nakon što požar bude ugašen, odnosno steknu se uvjeti bit će obavljen očevid.