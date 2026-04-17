Prvi intervju Orbana nakon povijesnog poraza: 'Osjećao sam bol i prazninu. Pokušavam se oporaviti od šoka'

Poraženi mađarski premijer na odlasku Viktor Orbán večeras je mađarskim medijima dao svoj prvi intervju nakon povijesnog izbornog poraza. Govoreći o izbornoj noći, Orbán sada kaže da čim je vidio prve rezultate da je znao da se stvari odvijaju puno drugačije, nego što je očekivao. Ističe da je njegova stranka Fidesz cijelu kampanju izgradila pogrešno. Kako je doživio taj poraz i planira li podnijeti ostavku bilo je prvo pitanje voditeljice mađarskog YouTube kanala Patriota, prenosi mađarski portal Telex.

- Razina poraza je velika. Što se tiče posljedica, one su veće od toga da se promijeni jedna ili dvije pozicije, kazao je Orbán, odbivši odmah odgovoriti hoće li podnijeti ostavku. Prema Orbánu, potrebna je potpuna obnova jer je 'završila jedna era političkog razdoblja'. - Desnica ne može nastaviti kao do sada. Moglo bi sada nastati mnogo novih pokreta.", analizira Orbán, ali ističe da u Fideszu i dalje mogu računati na njega. Kaže da su u kampanji očekivali da će izlaznost biti redovna, a ne rekordna. Opisao je kako je brzo shvatio u kojem smjeru to sve ide kad su krenuli rezultati: - Vidjela se nevolja, bio je to emotivni šok koji nas još drži. Osjećao sam bol i prazninu. U nedjelju samo bol, u ponedjeljak već i prazninu, od tada se liječim radnom terapijom, otkriva Orbán.

Što bi sada poručio biračima? Orbán smatra da su mnogi od njih sada zabrinuti. - Bog čuva Mađarsku. Mnogi su nesigurni jesu li dobro glasali, a on ih želi uvjeriti da jesu, da su glasali za političku snagu koja je sposobna rješavati probleme pred Mađarskom. Imaju razloga biti ponosni na postignuća vlade Fidesza unatoč porazu. Treba dostojanstveno podnijeti ovaj test snage, poručuje. A kako on objašnjava zašto je više od 3 milijuna ljudi glasalo za stranku Tisza? Orbán ističe da ne želi reći da je to bila pogrešna odluka, nego samo da se još ne može znati je li to bila dobra odluka. O kampanji je rekao da je poruka protivnika bila jača. Rekao je da ne može predbacivati svojim suradnicima. - Ne može se u četiri dana ocijeniti ovakav poraz. Pokušavam se oporaviti od tog šoka. I ja sam mislio da ćemo pobijediti.

Tko je po njemu odgovaran za poraz? - Ja sam predsjednik stranke. Birači su glasali za budućnost, a ne za prošlost. Već sam počeo organizirati korake obnove Fidesza, predložit ću sazivanje kongresa za obnovu, a do lipnja bi većina procesa obnove trebala biti završena. Na kritike o pretjeranom luksuzu i korupciji te koliko je to sve moglo utjecati na takav ishod izbora, mađarski premijer se brzo krenuo braniiti tvrdnjom da 'nikada nije tolerirao nikakvu korupciju'. - Demantiram sve one koji kažu drugačije. Luksuziranje je nešto drugo, to je pitanje načina života, i mislim da je imalo ulogu u izborima, kaže poraženi premijer.

Kaže da nema poruku budućoj vladi Petera Magyara, iako dodaje da su obećali da će ljudi živjeti bolje. Drži da nije ispravno pozivati izabranog predsjednika republike na ostavku niti prijetiti drugim ustavnim dužnosnicima nakon jasnih poruka Petera Magyara koji traži brze ostavke poraženog režima. Orbán se u jednom trenutku intervjua zamalo ispričao, ali je umjesto toga rekao da se ispravljao kako bi bio jasniji u odgovoru o ostavštini Fidesza. Kaže da će u tjedan dana obići svih 106 velikih izbornih jedinica jer da je u posljednjih 16 godina zbog vođenja vlade imao manje vremena za to. Smatra da više nema klasične podjele na ljevicu i desnicu, nego postoji nacionalna strana i druga strana – 'velika briselska ili globalistička'

Na pitanje koja će sada biti njegova uloga, rekao je: - U životu sam radio mnogo stvari, ponekad sam se i umorio. Nakon poraza odjednom se ne osjećam starije nego mlađe, ova je bol oslobodila mnogo energije u meni. Što ću raditi neće biti samo moja odluka. Ako kažu da ne mogu sada lutati, nego da im trebam, onda ću ići i pripremati ih, izvesti ih na teren, zaključio je Orbán.