Ovo su cijene koje će vas dočekati na Oktoberfestu: Litra piva gotovo 16 eura, ali ni to nije sve

Posjet najvećem svjetskom pivskom festivalu, Oktoberfestu u Münchenu, iduće će godine biti još skuplji. Cijena litre piva dosegnut će maksimalno 15,90 eura, što je novi rekord za ovu manifestaciju. Prema podacima koje je u utorak objavila Gradska uprava Münchena, prosječna cijena litre piva na Theresienwieseu porast će za 2,38 posto u odnosu na ovu godinu. Cijene će se kretati u rasponu od 14,80 do 15,90 eura. Granica od 16 eura po litri tako je već vrlo blizu. Najskuplje pivo točit će se u dva velika pivska šatora, Armbrustschützen-Festzelt i Bräurosl, gdje će litra koštati maksimalnih 15,90 eura. Oni koji žele nešto povoljnije moći će potražiti Museumszelt, gdje će litra piva stajati 14,80 eura. Znatno veću cijenu platit će oni koji preferiraju pšenično pivo u Kufflerovom vinskom šatoru, gdje litra stoji čak 18,40 eura.

Grad München naglašava da vlasnici šatora sami određuju cijene, a gradske vlasti samo provjeravaju njihovu primjerenost. Za usporedbu, u običnim velikim restoranima u Münchenu litra piva trenutno stoji između 7,70 i 13,40 eura. Znatno su porasle i cijene bezalkoholnih pića, što dodatno potvrđuje da posjet Oktoberfestu postaje sve skuplji izlet. Litra obične vode iz slavine prosječno će koštati 11,13 eura, litra Spezija (mješavina cole i limunade) 12,84 eura, dok će klasična limunada stajati 12,35 eura po litri. Ove brojke pokazuju kontinuirani rast cijena koji traje još od 1971. godine, kada je festival počeo bilježiti značajnije poskupljenje, piše Kronen Zeitung.

Uz više cijene, organizatori pripremaju i nekoliko značajnih promjena. Kako bi se suzbilo crno tržište rezervacija stolova, službeni online portal za prodaju ulaznica i pivskih žetona dobio je tehnička poboljšanja. Sigurnosne mjere bit će pojačane moderniziranim tunelskim sustavima na glavnim ulazima, koji koriste umjetnu inteligenciju za brže i preciznije provjere, bez usporavanja protoka posjetitelja. Također se pooštravaju ekološki standardi. Za dobivanje dozvole za rad šatora ubuduće će biti obvezna upotreba 100-postotne obnovljive električne energije, te kraći, regionalni lanci opskrbe hranom. Kako bi se smanjile gužve u glavnim prolazima, proširene su staze između velikih šatora premještanjem nekih atrakcija. Osim toga, proširit će se i popularni Oide Wiesn (Stari Oktoberfest) u južnom dijelu sajmišta, koji će dobiti bogatiji kulturni program.

Festival će se od 19. rujna do 4. listopada 2026. godine. Organizatori očekuju ponovno više od šest milijuna posjetitelja iz cijelog svijeta. Prošle godine Oktoberfest je privukao rekordnih 6,7 milijuna gostiju, koji su zajedno popili približno 6,5 milijuna litara piva.