Gdje je nestao čovjek? Mađarski ministar 'špijun' potpuno se povukao iz javnosti nakon poraza Orbana

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó neće prisustvovati sljedećem sastanku Vijeća za vanjske poslove Europske unije u Luksemburgu nakon izbornog poraza vlade Viktora Orbána, potvrdili su EU diplomati. Njegov ured nije odgovorio na upit za komentar. Diplomati su također potvrdili da ni odlazeći premijer Viktor Orbán neće sudjelovati na neformalnom samitu Europske unije koji će se održati na Cipru, piše Euronews.

Szijjártó se tijekom predizborne kampanje našao u središtu kontroverzi zbog svojih bliskih odnosa s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Optužbe uključuju navode o dijeljenju povjerljivih informacija te potencijalnom uklanjanju ruskih poslovnih osoba s EU liste sankcija.

Procureni telefonski razgovori i snimke navodno pokazuju da je Szijjártó kontaktirao ruske dužnosnike tijekom ključnih sastanaka Europske unije, uključujući i razdoblje 2023. godine kada su se raspravljali pregovori o pristupanju Ukrajine EU. Također se navodi da je ponudio pomoć u uklanjanju pojedinih osoba povezanih s Rusijom sa sankcijskih lista, na zahtjev ruskih dužnosnika.

Nakon nedjeljnih izbora, na kojima je uvjerljivu pobjedu ostvarila stranka Tisza, Szijjártó se povukao iz javnosti i znatno smanjio aktivnosti na društvenim mrežama, gdje je ranije bio vrlo aktivan. Novoizabrani mađarski premijer Péter Magyar optužio je Szijjártóa da je u ministarstvu vanjskih poslova uništavao osjetljive dokumente povezane sa sankcijama protiv Rusije.

On i njegova savjetnica za vanjsku politiku Anita Orbán pozvali su zaposlenike ministarstva da sačuvaju svu relevantnu dokumentaciju. Ministarstvo je odbacilo optužbe, navodeći da su uništene samo papirnate kopije elektroničkih zapisa te da podaci nisu izgubljeni.

Szijjártó se također suočava s dodatnim optužbama u vezi s tajnim kontaktima s Moskvom, koje su dodatno potaknule političke kontroverze tijekom kampanje. Prema pisanju The Washington Posta, Szijjártó je navodno kontaktirao ruske dužnosnike tijekom pauza sastanaka Europske unije u Bruxellesu. On je te navode osporio, tvrdeći da su razgovori vođeni prije i nakon sastanaka te da nije prekršio nikakva pravila, ističući da se radilo o diplomatskim kontaktima.

Kasnije su istraživački novinari objavili snimku razgovora između Szijjártóa i Sergeja Lavrova, u kojem je mađarski ministar navodno ponudio pomoć u uklanjanju sestre ruskog poslovnog čovjeka s EU liste sankcija. Dodatne informacije objavljene u travnju, uoči izbora, sugeriraju da je Szijjártó tijekom sastanka EU-a u prosincu 2023. informirao Lavrova o raspravama oko otvaranja pregovora s Ukrajinom, pri čemu je ruska strana navodno poticala pritisak na Europsku uniju. Szijjártó je sve optužbe odbacio, tvrdeći da se radi o operacijama stranih obavještajnih službi usmjerenima protiv vlade Viktora Orbána uoči izbora.