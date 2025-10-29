Prvi čovjek Siska (HDZ) o bivšoj gradonačelnici: 'Šokiran sam i začuđen, to je doista sramota'

Negativno mišljene Državnog ureda za reviziju za 2023. za Grad Sisak sramota je bivše gradonačelnice Kristine Ikić Baniček (SDP), rekao je u srijedu na sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik Domagoj Orlić (HDZ) i pozvao državne institucije da provjere svih 12 godina njezina mandata. Bivša gradonačelnica, koja je sadašnja gradska vijećnica, nije prisustvovala sjednici jer je kao zastupnica sudjelovala u radu Hrvatskog sabora.

Gradska vijećnica Vesna Štengl (HDZ) podsjetila je na nepovoljno mišljenje revizije o financijskim izvještajima Grada Siska za 2023. zbog značajnih nepravilnosti utvrđenih u području računovodstvenog poslovanja i financijskog izvještavanja i pitala gradonačelnika ima li tu kriminalnih radnji.

“Šokiran sam i začuđen kako 12 godina voditi grad na rubu kriminala i nanijeti takve štete gradskom proračunu, doista je sramota”, odgovorio je Orlić i ustvrdio kako se već pet mjeseci bori s podvalama, namještanjima, sudskim tužbama, presudama, ovrhama, manjkom u proračunu i nenamjenski potrošenim sredstvima.

Zbog netransparentnog vođenja grada brojni projekti nisu dovršeni, u prvih mjesec dana morali smo vratiti gotovo šest milijuna eura kratkoročnog kredita, sramota je za bivšu gradonačelnicu da je od 16 gradova i općina u županiji jedino Sisak dobio negativno mišljenje, rekao je.

Također je prigovorio Ikić Baniček nedolazak na sjednicu i prozvao je da stane pred Siščane i kaže što se događalo 2023. godine. Po sili zakona, kad dobijete negativno mišljenje revizije, dokumentacija se upućuje Državnom odvjetništvo pa pretpostavljam da će pregledati i druge godine, dodao je.

Poručio je kako će za razliku od prethodnice grad voditi transparentno. “U prvom tjednu poništili smo prethodni pozivni natječaj za obnovu zgrade JVP Sisak, proveli otvoreni postupak i uštedjeli 500.000 eura. Postavlja se pitanje koliko je takvih nabava provedeno u 12 godina, koliko je kumova i stričeva dobilo poslove preko takvih nabava u gradskom sustavu".

Orlić je pozvao sve hrvatske institucije da zatraže bilo koji dokument i sve provjere. Za razliku od prethodnice, svim građanima ustupit ćemo sve informacije koje ih zanimaju, dodao je. Njegove izjave komentirao Marko Krička (SDP), bivši zamjenik gradonačelnice, ustvrdivši kako Orlić svoje greške, neznanje i nesposobnost skriva događajima iz 2023. godine.

"U 2024. godini svi su nedostaci otklonjeni, ne radi se o nenamjenskom ili nezakonitom trošenju novca nego o administrativno-tehničkom i računovodstvenom knjiženju. Nažalost, u službi financija dogodile su se greške, ali se nećemo opravdavati zbog našeg rada jer iza nas stoje veliki uspjesi", rekao je Krička. Gradonačelnik se vraća u prošlost i obmanjuje javnost samo kako ne bi građanima rekao da diže komunalnu naknadu za 35 posto i zadužuje građane Siska za 12 milijuna eura za projekte koji su već praktički napravljeni, kaže Krička.