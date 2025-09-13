FOTO U Sisku održan prosvjed protiv dolaska 150.000 tona opasne troske. 'Imamo Zeleni brijeg nećemo Crno brdo'

Oko tisuću Siščanki i Siščana odazvalo se subotnjem prosvjedu protiv prijevoza 150.000 tona otpadne troske iz Biljana Donjih u Sisak na obradu. Prosvjed „NE TROSKA! Imamo Zeleni brijeg nećemo Crno brdo“ je organizirala Građanska inicijativa “Siščani ne žele biti Smetlišćani“. „Ovaj otpad je zadnjih godina na papiru mijenjao sastav puno puta. Bio je sirovina kada se trebalo pravdati Europskoj uniji, prije toga je bio otpad, a nalazi pokazuju da je to opasni otpad. Sada dolazi u Sisak, a mi to ne želimo. Otpad se treba obrađivati tamo gdje se nalazi i trebao se obraditi daleko prije.“ – rekla je Snježana Sužnejvić Vago iz Građanske inicijative.

Ona je podsjetila kako su analize citirane u presudi Europske komisije, a temeljem koje je Hrvatska platila kaznu od 1,5 milijuna eura dok i dalje plaća svaki dan 6.500 eura kaznu zbog nezbrinjavanja troske, pokazale da je troska opasni otpad, a da država to ignorira te je, natječajem, omogućila tvrtki Kemokop da ga prerađuje u Sisak, unatoč tome što za tu lokaciju nemaju dozvolu za opasni otpad.

FOTO U Sisku održan prosvjed protiv dolaska 150.000 tona troske iz Biljana Donjih

„To nije neopasni otpad, Vlada i Fond za zaštitu okoliša ignoriraju analize. Kemokop ima dozvolu za obradu opasnog otpada u Dugom Selu, neka ga tamo vozi“ – dodala je Sužnjević Vago istaknuvši kako se Kemokop u Sisku nalazi praktički u centru grada te da i su i do sada stanovnici trpjeli posljedice prerađivanja komunalnog otpada na otvorenom u toj tvrtki. "Oni nemaju nikakve mjerne postaje, a rekli su nam da imaju dozvolu za obradu troske, što nemaju, i da će ju obrađivati na otvorenom uz jedinu mjeru polijevanja vodom. Pročistača vode nemaju, a država to dozvoljava i za to plaća 15 milijuna eura.“ – istakla je Sužnejvić Vago.

Prosvjednici su dodali kako Republika Hrvatska na ovaj način svoj europski problem rješava na silu gurajući ga u Sisak i stvarajući za državu prihvatljiviji - lokalni problem. Novi gradonačelnik Siska Domagoj Orlić (HDZ) i župan Ivan Celjak (HDZ) nisu se odazvali na prosvjed. „Prije izbora su bili jako glasni i podržavali nas u borbi protiv ukrajinskih pilićarnika, a sada ih nema, utišali su se. Bolje da budu uz svoje građane i dalje jer bi i oni mogli završiti na političkom otpadu kao njihova prethodnica u Sisku.“ – rekla je Vago aludirajući na SDP-ovu gradonačelnicu Kristinu Ikić Baniček za koju mnogi misle kako je izbore izgubila upravo zbog podrške ukrajinskom mega projektu prerade piletine u Sisku.

Poručili su prosvjednici državi kako ne žele trosku u Sisku, kako se ona treba tretirati kao opasni otpad i sukladno tome obraditi na mjestu gdje je ili pogonima za obradu opasnog otpada, a to Kemokop nije, dok su gradskim i županijskim vlastima poručili da mijenjaju prostorne planove koji omogućavaju dolazak tvrtki koje se bave otpadom praktički u središte grada. Dodali su kako je rezultat takve politike činjenica da je ovaj grad, po statistikama HZJZ-a, vodeći po učestalosti različitih respiratornih oboljenja, pri vrhu po učestalosti malignih oboljenja, a neslavni vrh drži po broju oboljelih od leukemije.