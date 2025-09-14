Naši Portali
OPASNI OTPAD

Orlić: SDP i Most doveli su industriju otpada u Sisak

Siščani ne žele biti Smetlišćani” organizirali su prosvjed pod nazivom „NE TOSKA! Imamo Zeleni brijeg nećemo Crno brdo.“
VL
Autor
Mario Vrandečić/Hina
14.09.2025.
u 19:37

Gradonačelnik Siska kazao je da radi na rješavanju problema zbog kojeg je u subotu prosvjedovalo oko 1000 stanovnika

Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić poručio je nakon prosvjeda protiv obrade troske u Sisku da aktivno rade na rješavanju problema s otpadom, ali i naglasio da je industrija otpada došla u Sisak "tijekom bivše vlasti te koalicije SDP-a i Mosta". Oko tisuću građana Siska, podsjetimo, zatražilo je u subotu s mirnog prosvjeda ispred pogona za obradu troske tvrtke Kemokop da se prekine dovoz troske u Sisak na obradu jer je, tvrde, riječ o opasnom otpadu s kancerogenim elementima.

Od premijera Andreja Plenkovića, sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka, gradonačelnika Domagoja Orlića i zamjenika direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirka Budiše zatražili su da zaustave dovoz troske s Crnog brda u Sisak na obradu te poručili da "Grad Sisak nije smetlište". – Kao gradonačelnik uvijek ću podržavati sve inicijative kojima je cilj podizanje kvalitete života u Sisku. Zato sam i jučer imao sastanak s predvodnicama prosvjeda kako bih ih uputio u sve aktivnosti koje Grad Sisak čini po tom pitanju – priopćio je gradonačelnik. Situaciju s otpadom naslijedio je, kaže, kao novi gradonačelnik i jedan od dosadašnjih glavnih ciljeva bilo je rješavanje problema s otpadom koji ih je dočekao. – Skrećem pozornost na to da je kompletna industrija otpada došla u Sisak tijekom bivše vlasti te koalicije SDP-a i Mosta, a sada ti isti ljudi, koji su otpad doveli u Sisak i svima nama napravili probleme, danas protestiraju protiv vlastitih političkih odluka i nove gradske vlasti koja s time nema baš nikakve veze – izjavio je Orlić. Ističe da građani trebaju znati cijelu istinu te da on kao novi gradonačelnik u koordinaciji sa svim stručnim službama Grada Siska i nadležnim ministarstvom aktivno radi na pronalasku rješenja. Budiša je u reakciji nakon prosvjeda kazao da se radi o neopasnom otpadu te da ni u jednom trenutku u Sisku neće biti uskladištene veće količine. Tvrtka Kemokop, koja je na javnom natječaju dobila posao obrade troske u svom pogonu u Sisku, ocijenila je da je prosvjed protiv obrade otpadne troske u Sisku motiviran političkim sukobima. 

Ključne riječi
Sisak Domagoj Orlić

Komentara 2

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
20:22 14.09.2025.

Točno. Ako je premijer hadezeovac, ako je ministar zadužen za okoliš hadezeovac, ako je ministar zadužen za zaštitu od požara hadezeovac, ako je šef fonda hadezeovac, ako je šef Hrvatskih voda hadezeovac, ako je glavni državni inspektor hadezeovac, ako je župan hadezeovac i ako je gradonačelnik hadezeovac, onda je jasno da iza svega stoje SDP i Most.

CH
chemica
20:01 14.09.2025.

Dragi naš HDZ-ov gradonačelniče Siska. Sve ti je lijepo i precizno još davnih dana objasnio tada hadezeov župan Anušić, kad se onomad vužgala plastika u Osijeku, a vatrogasci se nasnifaše toksičnih plinova da će idućih desetljeća umirati od najgorih mogućih boleština povezanih s takvom "inhalacijom". On kao župan samo izdaje dozvole za zbrinjavanje otpada, a inspekcija kojoj je također na čelu hadezeovac nije odradila svoj posao kontrole. Župan pak Sisačko moslavačke županije koji izdaje dozvole za ovakve gadosti u Sisku je također, paz sad vamo, o veliki naš neupućeni hadezeov gradonačelniče Siska, također hadezeovac! Nije esdipijevac i nije mostovac. Hehehe

