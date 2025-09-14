Orlić: SDP i Most doveli su industriju otpada u Sisak

Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić poručio je nakon prosvjeda protiv obrade troske u Sisku da aktivno rade na rješavanju problema s otpadom, ali i naglasio da je industrija otpada došla u Sisak "tijekom bivše vlasti te koalicije SDP-a i Mosta". Oko tisuću građana Siska, podsjetimo, zatražilo je u subotu s mirnog prosvjeda ispred pogona za obradu troske tvrtke Kemokop da se prekine dovoz troske u Sisak na obradu jer je, tvrde, riječ o opasnom otpadu s kancerogenim elementima.

Od premijera Andreja Plenkovića, sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka, gradonačelnika Domagoja Orlića i zamjenika direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirka Budiše zatražili su da zaustave dovoz troske s Crnog brda u Sisak na obradu te poručili da "Grad Sisak nije smetlište". – Kao gradonačelnik uvijek ću podržavati sve inicijative kojima je cilj podizanje kvalitete života u Sisku. Zato sam i jučer imao sastanak s predvodnicama prosvjeda kako bih ih uputio u sve aktivnosti koje Grad Sisak čini po tom pitanju – priopćio je gradonačelnik. Situaciju s otpadom naslijedio je, kaže, kao novi gradonačelnik i jedan od dosadašnjih glavnih ciljeva bilo je rješavanje problema s otpadom koji ih je dočekao. – Skrećem pozornost na to da je kompletna industrija otpada došla u Sisak tijekom bivše vlasti te koalicije SDP-a i Mosta, a sada ti isti ljudi, koji su otpad doveli u Sisak i svima nama napravili probleme, danas protestiraju protiv vlastitih političkih odluka i nove gradske vlasti koja s time nema baš nikakve veze – izjavio je Orlić. Ističe da građani trebaju znati cijelu istinu te da on kao novi gradonačelnik u koordinaciji sa svim stručnim službama Grada Siska i nadležnim ministarstvom aktivno radi na pronalasku rješenja. Budiša je u reakciji nakon prosvjeda kazao da se radi o neopasnom otpadu te da ni u jednom trenutku u Sisku neće biti uskladištene veće količine. Tvrtka Kemokop, koja je na javnom natječaju dobila posao obrade troske u svom pogonu u Sisku, ocijenila je da je prosvjed protiv obrade otpadne troske u Sisku motiviran političkim sukobima.