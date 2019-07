Prva dama turizma na tjedan dana uplovila u vlastitu zlatnu prošlost

Ivo Robić otkrio je – Beatlese. Nije šala. Bio je Mister Morgen u večernjoj šetnji središtem Hamburga početkom 60-ih. Čuo je kako iz nekog lokala praši solidan rock. Zainteresirao se. Ušao u tamošnji Top Ten Club, povukao za rukav i svog producenta Berta Kaempferta s kojim je bio u šetnji. Poslušali su svirku i zaključili:

– Nisu ti klinci loši. Dobri su.

Ostalo je povijest. Kaempfert im je snimio prvu ploču. Povijest piše da je baš taj producent otkrio četvorku iz Liverpoola, no ipak – Ivo mu ih je pokazao prstom.

– Eh, da sam znao da će pustiti brade i duge kose, ne bih to učinio – rekao je kasnije Robić u Opatiji.

A The Beatlesi nastupaju u njegovoj Opatiji. Istina, ne pravi, no najbolji što mogu biti. Riječ je o češko-slovačkom bendu The Backwards koji je najbolji svjetski tribute band liverpoolskih buba. No, pustimo Beatlese, ovo je priča o – RetrOpatiji. O festivalu novog vala, manifestaciji kojom Opatija staje uz bok varaždinskog Špancirfesta, riječkog Karnevala, zagrebačkog Adventa, Rabske fjere. Proveli smo dan na retrodogađanju u – kraljici turizma, Opatiji bajnoj. Što se ovdje događa?

Haljine na točkice

Pin up djevojke, oldtajmeri, gusti sok od marelice sa šlagom, tostovi... Haljine na točkice, muškarci s tregerima, stil 20–ih, 50–ih, 70–ih, 90–ih. Retrozabava koja traje tjedan dana. Dražen Turina Šajeta (47) i danas je u retrostilu. Na ramenu crvena Yassa torba. I sjećanje na Mr. Morgena.

Foto: Srđan Hebar Opatijskom prošlošću prošetali smo se s popularnim pjevačem kojeg smo snimili s direktoricom Turističke zajednice Opatije Suzi Petričić

– Robić je živio u Ičićima, upoznao sam ga kao klinac. Bio je čovjek koji privlači pažnju. Bojio je kosu u crno – s plavim odsjajem, nosio bunde, bio je prava zvijezda – kaže Šajeta.

U Opatiji je sve počelo njegovom pjesmom “Tata kupi mi auto” 1957. kada je počeo Opatijski festival.

– Na neki način ta je pjesma postala himna nastanka potrošačkog društva bivše države. Bio je to i početak zabave u Opatiji. Pročitao sam negdje da je prvi TV prijenos uživo bio upravo iz Opatije, a i prva fotografija u boji otišla je u tisak iz našeg grada. A Ivo je, s pjesmom Morgen, napravio svjetski uspjeh. Nastupao je u američkom TV šou “American stand band” tjedan dana prije Elvisa Presleya. Opatija je, u povijesti, od vremena Ive Robića, bila autoritet kad je riječ o zabavi. Razgovaramo o tome sa Šajetom dok se oko nas Opatijom šeću rockabillyji, gosti odjeveni kao u “Groznici subotnje večeri”, u stilu Johna Travolte. Drugi su spremni zaplesati charleston.

– U jednom je trenutku, sjećam se iz mladosti, u gradu bilo više od 50 diskoteka. Svaki je hotel imao svoju. A najvažnija i najpoznatija bila je Milde Sorte. Pa i danas, kad vani kažem da sam iz Opatije, pitaju me radi li Milde Sorte. Tamo je u to doba hit bio tost! Vlasnica mi je pričala da su na tostu zaradili čuda. Rezali su masni papir, na njega bi stavili komadić selotejpa, u kruh malo putra, fetu šunke i fetu sira. I na tisuće tostova prodalo bi se svake večeri – sjeća se Šajeta.

U to je doba, uz tost, u Opatiji i on zaradio za prvu gitaru.

– Radio sam u hotelu Adriatic kao pomoćna snaga u vešeraju. Skupljao sam prljave ručnike po sobama, vezao ih u plahtu i nosio u vešeraj. Kasnije sam napredovao do – liftboja. I za jednu i pol plaću kupio električnu gitaru. Bila je firme Melodija. Slovenska gitara.

Počelo kao hommage Robiću

Najveća retrokolekcija vinila u Opatiji upravo je u kući iznad plaže Slatina. Kod Šajete doma.

Foto: Srđan Hebar Svi koji nemaju odgovarajući outfit mogu se odjenuti od glave do pete, kupiti mušku diskokošulju, tregere, pin-up haljinu... Jedino trebaju imati svoje cipele

– Nonšalantan sam tip, ne znam gdje su mi hlače, a gdje gaće. No, kolekcija od 2000 vinila posložena je po abecedi. U svakom trenutku znam gdje je koja ploča. Sve što se događalo u Opatiji od 1957. do 1987. nalazi se u kolekciji. Singlice, notne knjižice Opatijskog festivala, članci iz Starta, Vikenda, Svijeta... Imam i plavi Tomos iz 1974. na pedale. S bratom Miljenkom restaurirao sam i tri vespe...

Zašto retro?

– Ne iz nostalgije, nego zato što je sve što je retro i – zabavno!

Prva dama opatijskog turizma i manifestacije RetrOpatija Suzi Petričić, direktorica TZ-a grada Opatije, kaže:

– Ovo je šesto izdanje RetrOpatije, počeli smo kada je Opatija slavila 170 godina turizma, kao hommage Ivi Robiću napravili smo tada koncert na terasi hotela Kvarner. Danas tijekom RetrOpatije grad postaje velika pozornica na kojoj se svira i pleše na više od 50 lokacija, s najvećim discopartyjem na Ljetnoj pozornici. RetrOpatija nas glazbom, plesom i životnim stilom vraća u zlatna vremena opatijskog turizma, u doba kad je Opatija žarila i palila – kaže Petričić.

Iznad plaže Slatina i dućan s retroodjećom.

– Za sve koji nemaju outfit, ovdje ima sve! Diskokošulje za muškarce i tregeri te pin-up haljine za dame. Ovdje se mogu obući od glave do pete. Odnosno, ne baš do pete, gosti trebaju imati samo cipele – kaže Sandra Vertel Palmić (38).

Eto, retro. Takav festival ima samo Opatija. A gdje bi drugdje i bio?