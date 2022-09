Prva dama poziva građane da sudjeluju na Zagrebačkom maratonu

Prva dama Sanja Musić Milanović pozvala je građane da sudjeluju na Zagrebačkom maratonu koji se održava u subotu 1. listopada.

- Dođite, uključite se, potrčite. Sudjelujte na bilo kojoj od utrka - dječjoj utrci, utrci na 10 kilometara, polumaratonu ili maratonu. Napravite nešto dobro za svoje zdravlje. Ne zaboravite da je bilo koja redovita tjelesna aktivost - hodanje, okopavanje vrta, šetnja psa, rolanje, dizački treninzi, bilo koja aktivost koja vas veseli od neprocjenjive je važnosti za očuvanje zdravlja - poručila je u videu Sanja Musić Milanović.

Prof. dr. sc. Sanja Musić-Milanović, voditeljica Službe za promicanje zdravlja i projekta Živjeti zdravo pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, poziva sve trkače da se priključe jubilarnom 30. Zagrebačkom maratonu koji starta u subotu 1. listopada u 15 sati s Trga bana Josipa Jelačića.

Sat vremena prije, u 14 sati, kreće utrka Garmin 10 kilometara, a maraton i polumaraton te štafeta u 15 sati. Podjela startnih paketa i brojeva bit će na dan utrke i to u Uredu maratona na Trgu bana Jelačića od 9 do 12.30 sati. Redovna podjela startnih paketa i brojeva bit će u Atletskoj dvorani na Zagrebačkom velesajmu, od srijede 28.9. do petka 30.9. od 13 do 19 sati. Po završetku utrke na Trgu bana Josipa Jelačića trkače očekuju dva koncerta u subotnju večer - Letu štuke i Filip Rudan. Još nije kasno za prijave na maraton koje traju do 28. listopada u ponoć.