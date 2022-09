Musić Milanović o mailu koji je poslala školi svojeg sina: Poslala sam ga u dobroj namjeri

Prva dama Sanja Musić Milanović gostovala je u emisiji RTL Direkta gdje je govorila o ispraćaju kraljice Elizabete II. na kojem je bila sa svojim suprugom predsjednikom Zoranom Milanovićem, ali i aferi vezanoj uz mail koji je poslala školi svojega sina vezano uz njegovu ocjenu iz matematike.

"Baš bih rekla suprotno od ovog što je rekao bivši predsjednik Trump. Bilo je vrlo dostojanstveno. To je barem moja impresija, s jednim dubokim poštovanjem prema kraljici koja je ipak vladala 70 godina. Ja to volim usporediti, odem uvijek na svoje područje, s očekivanim trajanjem života koje je u 2019. bilo, ako se ne varam, bilo 73 godine. Globalno govorim. Praktički očekivano trajanje života je bila vladarica, kraljica kojoj smo bili na sahrani. Bilo je iznimno dostojanstveno i jedno duboko poštovanje", kazala je i dodala da se to pogotovo osjetilo kod Britanaca

"Naprimjer, izađete na aerodrom i zahvale vam se djelatnici što ste došli na sahranu njihove kraljice. Njima to toliko znači, zaista im znači. Zaista dostojanstveno", kazala je Musić Milanović.

Obrazovanje djeteta

Sanja Musić Milanović nekoliko je puta krajem protekle nastavne godine kontaktirala školu i ravnateljicu negodujući zbog načina rada nastavnice koja je njenom sinu predavala matematiku. Nakon što je njenom sinu zaključena ocjena vrlo dobar, poslala je mail ravnateljici u kojem navodi zamjerke na rad nastavnice. Nakon što se u javnosti doznalo za njezin mail, u školu je poslana inspekcija.

Na pitanje je li joj žao što je poslala mail školi vezano uz ocjene njezina sina, Musić Milanović je odgovorila kako je taj mail poslala u zaista dobroj vjeri.

"Ja vam na cijelu tu priču gledam, roditelji i nastavnici su tu sa zajedničkim ciljem, a to je odgoj i obrazovanje djece. Uočila sam, po mojem mišljenju, na određene stvari na koje sam htjela ukazati i zapravo imala sam isključivo jedan cilj. Ukazati na nešto što sam primijetila da stručne službe te škole procijene je li tomu tako ili nije. I ako je, tijekom ljetnih mjeseci eventualno nađu način da se poboljša kvaliteta nastave jer to je za svu djecu dobro", navela je.

Upitana bi li opet napravila isto, kazala je da joj je to jako teško odgovoriti na to jer to ovisi od situacije do situacije.

