Sanja Musić Milanović otkrila s kime je pričala na ispraćaju kraljice: 'Britanci su nam zahvaljivali što smo došli'

Sprovod kraljice Elizabete II. još je uvijek glavna tema svjetskih medija, a priliku da prisustvuje državnom ispraćaju najdugovječnije britanske vladarice imala je i prva dama Sanja Musić Milanović koja je u London otišla u pratnji supruga, predsjednika Zorana Milanovića. Sanja je sinoć gostovala u emisiji RTL Direkt u kojoj se, između ostalog, osvrnula i na pogreb koji je bio u ponedjeljak.

- Rekla bih baš suprotno od ovog što je rekao bivši predsjednik Trump. Bilo je vrlo dostojanstveno. To je barem moja impresija, s jednim dubokim poštovanjem prema kraljici koja je ipak vladala 70 godina. Ja to volim usporediti, odem uvijek na svoje područje, s očekivanim trajanjem života koje je u 2019. bilo, ako se ne varam, bilo 73 godine.

Globalno govorim. Praktički očekivano trajanje života je bila vladarica, kraljica kojoj smo bili na sahrani. Bilo je iznimno dostojanstveno i jedno duboko poštovanje. To ne samo po broju zemalja koje su došle nego ono što me se možda naročito dojmilo kako se to osjeti kod Britanaca.

Naprimjer, izađete na aerodrom i zahvale vam se djelatnici što ste došli na sahranu njihove kraljice. Njima to toliko znači, zaista im znači. Zaista dostojanstveno - ispričala je Musić Milanović.

Otkrila je prva dama i da su razgovarali s nekim od uzvanika koji su im bili u blizini s obzirom na određeni protokol.

- Zaista nije bilo manje i više važnih, naprosto je bilo sve unaprijed definirano. Bili smo u blizini Emmanuela i Brigitte Macron, također i brojnih drugih predsjednika što se nije moglo vidjeti. Iako tamo nije bilo bilaterala jer to nije bio ni smisao dolaska nego iskazati poštovanje, uvijek su to bile prilike u kojima malo popričate.Ja sam Brigitte upoznala kad sam bila u Španjolskoj pa je to bila prilika da još koju rečenicu izmijenim s njom - zaključila je Musić Milanović.

Foto: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION

VIDEO Kako je izgledalo posljednjih 12 dana nakon smrti kraljice Elizabete II.?