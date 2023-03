Provjerili smo: Neke su cijene veće i 39 posto, ali velika poskupljenja odgođena su do 1. travnja

Nestléovi KitKat čokoladni vafli, Gillette pjena za brijanje, Ledovi panirani kolutići liganja, Cocta..., samo su neki od proizvoda kojima su danas, u odnosu na dan prije, porasle cijene u nekim trgovačkim lancima. KitKat chunky vafel od 40 g poskupio je, primjerice, s 0,65 na 0,86 eura, pakiranje tih mini čokoladica od 200 g s 2,29 na 3,05 eura, Gillette sensitive pjena za brijanje od 300 g s 2,14 na 3,05 eura, kolutići liganja u pakiranju od 400 g s 2,65 na 3,69 eura. U nekim slučajevima riječ je i o poskupljenjima od 39 posto!

No iako se danas, prema najavama nekih distributera i trgovaca očekivao dan D po pitanju masovnog dizanja cijena, prije bi se moglo reći da je nastupio hladni rat između proizvođača i dobavljača s jedne i trgovaca s druge strane, a s treće – i resornog Ministarstva gospodarstva, odnosno Vlade, koja danima šalje upozorenja kako nema razloga za novo dizanje cijena te da bi neki zbog toga mogli i požaliti.

Banane poskupljuju 15,7%

– I da su distributeri/proizvođači digli cijene hrpe proizvoda, nitko od trgovaca ne bi si danas dopustio da ih lančanom reakcijom odjednom sve preslika na police. Uvijek se prvo gleda i što radi konkurencija tako da će na kompetitivnom tržištu kao što je hrvatsko, na kojemu padaju potrošnja i kupovna moć, a ljudi se i sve više okreću robnim markama trgovaca, dizanje cijena potrajati neko vrijeme. Artiklima iz osnovne potrošačke košarice uglavnom nisu rasle cijene ili se još vode pregovori s nekim proizvođačima/dobavljačima, a tu su i prijelazne zalihe – kaže nam jedan od trgovaca koji je želio ostati anoniman. Kako bilo, nitko više ne dvoji da će cijene higijenskih proizvoda, kozmetike, tjestenine, čokolade i ostalih konditorskih i prehrambenih proizvoda rasti, samo je pitanje u kojem vremenu, do sredine travnja ili čak i do kraja godine. Sedamdesetak je cjenika na stolu trgovaca, mahom multinacionalki. Poskupljenja će biti 5 do 10%, nekih proizvoda i 25 do 30%, a u konačnici, u nekoj uprosječenoj košarici, 4-5%, opći je stav. Ivica Katavić, čelnik KTC-a i Udruženja trgovaca pri HGK, kaže kako u KTC-u danas nijedna cijena nije išla gore.

– Razgovarali smo s dobavljačima i s dobrim dijelom njih uspjeli prolongirati nove cijene do 1. travnja, a od onih s kojima nismo – za sada smo blokirali naručivanje – objašnjava Katavić. Ne želi govoriti o kojim je kompanijama riječ. No tvrdi da to nisu proizvodi koji su ključni u potrošačkoj košarici, dok osnovne prehrambene namirnice, nada se, neće poskupjeti.

VIDEO Kako izgleda život obitelji s više djece? Cijene u trgovini dva puta provjere, kupuju na akciji...

Znači li to da baš nijedna cijena sada u KTC-u ne ide gore?

– Ne može se reći baš nijedna – meso je burzovna roba i tjedno se mijenjaju cijene, a voću i povrću i zbog sezone. Na listama 80-ak ključnih kategorija, odnosno oko 350 proizvoda, koje KTC (koji je uz Tommy i Konzum jedini pristao na bijele liste) dostavlja Ministarstvu gospodarstva, a zadnji put 28. veljače, promijenilo se samo nekoliko cijena voća i povrća, banane, luk i slično, a ostalom su cijene stabilne.

– Banane imaju novu cijenu, rasla je 15,7% i mi ćemo za taj postotak biti prisiljeni promijeniti maloprodajne cijene. Kod tog proizvoda nemamo izbor – kaže Katavić. Ističe kako su trgovci jedini razlog zašto cijene voća i povrća u velikoj mjeri ne rastu. Kad bi to prepustili poljoprivrednicima, tržnicama, voćarnama, bile bi znatno više, a neki bi dizali i cijene mliječnih proizvoda.

– Tu je i na državi da komunicira s našim dobavljačima. Ne može se dogoditi da budemo bez mlijeka. Kad mljekare dignu cijene, i mi ćemo morati – tvrdi Katavić. Do 1. travnja će se, dodaje, znati i kakve će biti nove mjere Vlade kad je posrijedi energetika, pa će svi biti pametniji – napominje. Gostujući na Večernji TV-u, Katavić je danas pozdravio izjavu predsjednice uprave Saponije da neće dizati cijene.

– To je glas razuma u ovo teško vrijeme. Ako ne postoji zdrava osnova za dizanje cijena, ne treba tome težiti. Konkurencija je velika, ponuda je golema i kupci će najbolje kazniti one koji ih neopravdano dižu – kazao je. Poziva i ostale trgovce na zdrav razum. "Ako država subvencionira troškove cijene energenata, a poznato je i da su pale određene cijene ambalaže i sirovina, treba stvarno u ovo ludo vrijeme biti oprezan kad se provode poskupljenja".

– Prošle je godine bilo neopravdanih podizanja cijena. Cijene nekih artikala kao što je ulje u međuvremenu su pale – kazao je i poručio da trgovci ne mogu na svojim leđima iznijeti trošak inflacije. Procjene su da bi ove godine mogla biti ispod 10%, pa ako neće doći do daljnjih komplikacija na području Europe, više neće biti osnove za daljnja dizanja cijena, smatra.

Podsjetimo, inflacija, kad je riječ o hrani, u nas je u siječnju bila 1,3% na mjesečnoj, a 17% na godišnjoj razini. Bez obzira na prijetnje bijelim i crnim listama, potrošačka košarica, samo kad je riječ o stotinjak roba i usluga koje na mjesečnoj razini prati DZS, u siječnju je, unatoč pojačanim inspekcijama zbog zaokruživanja cijena na euro, bila 10,88 eura skuplja nego u prosincu – čak 63 od 103 promatrana proizvoda bila su skuplja. Na upit poskupljuju li i oni, iz Konzuma odgovaraju kako su primili najave dobavljača o mogućim novim cjenicima. No "formiranju maloprodajnih cijena, kao i uvijek, prethode zajednički razgovori te će i dalje raditi na tome da, u suradnji s dobavljačima, osiguraju najbolje cijene za svoje kupce".

Distributeri ne odustaju

– Na maloprodajne cijene primjenjujemo samo rast nabavnih cijena, pa i nauštrb vlastitih marži, sve kako bi utjecaj na kupce bio što manji – napominju. Budući da je u svim segmentima opskrbnog lanca došlo do porasta troškova, i Lidl i Kaufland tvrde kako svakodnevno ulažu iznimne napore da bi ublažili porast cijena koliko god je to moguće jer kupcima i dalje žele pružati najbolji omjer cijene i kvalitete. Prokuristica i voditeljica resora Nabave i marketinga u dm-u Gordana Picek kaže kako i dm nastoji umanjiti pritisak na cijene u najvećoj mogućoj mjeri ili ga u potpunosti izbjeći. Njihov koncept Dobre cijene kupcima jamči da se povoljne cijene proizvoda u dm-u neće mijenjati najmanje četiri mjeseca.

A mogu li se poskupljenja izbjeći? Distributeri šireg portfelja proizvoda prema maloprodaji poput Atlantic Tradea tvrde da ne mogu jer se suočavaju s rastom ulaznih cijena široke baze dobavljača, odnosno proizvođača. A oni se pak suočavaju sa značajnim rastom ulaznih cijena sirovina, energije i ostalih troškova poslovanja.

– Zato u skorijem razdoblju očekujemo i porast cijena na tržištu. Iz pada profitabilnosti Atlantic grupe tijekom 2022. razvidno je da rast svih ulaznih troškova nije u cijelosti, pa ni većim dijelom prenesen na konačnu cijenu proizvoda jer među svim čimbenicima vodimo brigu i o kupovnoj moći potrošača – poručili su iz Atlantica. Sličan je stav, podsjetimo, iznio i čelnik Orbico grupe Branko Roglić, prema kojem je svako poskupljenje ispod 10%, ispod stope inflacije, razumljivo i očekivano. Orbico neće povećavati cijene usluge distribucije te će, ustvrdio je, prema maloprodajnim lancima prenijeti cijene koje im budu dostavili dobavljači. Prema ekonomskom analitičaru Damiru Novotnyju, Hrvatska ulazi u drugi val recesije, no cijene ipak ne mogu rasti unedogled jer će se smanjiti kupovna moć. Na potezu je Vlada, koja bi već od sredine ožujka trebala predstaviti novi paket pomoći građanima i gospodarstvenicima, s fokusom na energente.

