Ivica Katavić o poskupljenjima: 'Kupci će najbolje kazniti one koji neopravdano podignu cijene'

Početak ožujka je označen kao datum kad će većina globalnih dobavljača dostaviti nove cjenike, no mislim da je veći dio pristao odgoditi promjene cijene do 1. travnja. Nadam se da neće doći do brzog poskupljenja ovih dana – rekao je Katavić. Radi se, kaže, o 70 do 80 posto dobavljača.

Što nakon 1. travnja?

- S 31. ožujkom izlaze Vladine mjere i svi s nestrpljenjem iščekujemo koje će nove mjere donijeti, a to je bitno i za trgovce i dobavljače. Vlada se dosad dobro postavila kad su u pitanju cijene energenata za građanstvo, a uspjela je i u jednoj mjeri ublažiti trošak za gospodarstvo. Nužno je da nastavi u tom pravcu jer nisam siguran kako će trgovci inače uspjeti preživjeti – dodao je. Govoreći o mogućnosti ukidanja subvencija za plin, rekao je da su neki korisnici sklopili ugovore prošle godine i smatrali su da su riješili problem, no pokazalo se da su sad oni u najvećim problemima jer su cijene plina u međuvremenu pale. Ukoliko se to ne riješi, bit će, smatra, problema u sljedećoj sezoni grijanja.

Koji će proizvodi poskupjeti i za koliko?

- Radi se o širokom spektru proizvoda, od kemije do kozmetike i nešto prehrane. Najave su bile od pet do deset posto, a neki su najavljivali i do 25 posto. Ponavljam, kad se radi o hrani, dobro znamo da se naša osnovna košarica roba bazira prije svega na domaćoj industriji. Osnovne prehrambene namirnice, nadam se, neće poskupjeti. Procjene su da bi potrošačka košarica mogla poskupjeti između četiri i pet posto – rekao je Katavić.

Što poručiti trgovcima?

- Pozvao bih na zdravi razum, da vide što su stvarne promjene u kalkulacijama jer ukoliko država subvencionira troškove cijene energenata, a poznato je i da su pale određene cijene ambalaže i sirovina, treba stvarno u ovo ludo vrijeme biti oprezan kad se provode poskupljenja. Prošle godine je bilo neopravdanih podizanja cijena. Cijene nekih artikala kao što je ulje su u međuvremenu pale – kazao je i poručio da trgovci ne mogu na svojim leđima iznijeti trošak inflacije. Ova poskupljenja su bila najavljena kao balans između cijena proizvoda i inflacije. - Procjene su da bi inflacija ove godine mogla biti ispod deset posto, pa ako neće doći do daljnjih komplikacija na području Europe, više neće biti osnova za daljnja dizanja cijena – smatra.

Najava poskupljenja od strane stranih distributera prilika je za domaće proizvođače.

Pozdravio je izjavu predsjednicu uprave Saponije da neće dizati cijene. - To je glas razuma u ovo teško vrijeme. Ako ne postoji zdrava osnova za dizanje cijena, ne treba tome težiti. Konkurencija je velika, ponuda je ogromna i kupci će najbolje kazniti one koji neopravdano dižu cijene – kazao je. U Velikoj Britaniji se ograničava kupovina određenih vrsta voća i povrća, no u Hrvatskoj je malo izgledan takav scenarij. - Velika Britanija je izašla iz EU i sad plaća cijenu. Hrvatska je u EU koji ima svoje mehanizme koji će se potruditi da ne dođe do takve situacije – vjeruje.

Istaknuo je da nema razloga za strah među građanima. - Stvara se bespotrebna psihoza, uvjeren sam da ćemo sve ovo skupa prebroditi – naglasio je. Pozdravlja smanjenje broja radnih nedjelja od 1. srpnja. - Trgovci ne bi trebali strahovati od toga, riješit će problem s radnom snagom i troškovima energije. Donijet će im samo dobro – smatra.