Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BESPOVRATNA SREDSTVA

Hrvatskoj je upravo uplaćeno 870 milijuna eura

Palača Berlaymont je poslovna zgrada u Bruxellesu u Belgiji, u kojoj je smješteno sjedište Europske komisije
Dejan Rakita/Pixsell
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
30.03.2026.
u 14:09

Isplata je uslijedila nakon što je Komisija početkom veljače odobrila osmi zahtjev Hrvatske za plaćanje u okviru instrumenta EU sljedeće generacije

Europska komisija je u ponedjeljak isplatila Hrvatskoj osmu tranšu u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 869,9 milijuna eura bespovratnih sredstava i zajmova. S ovom isplatom Hrvatska je do sada primila 73 posto ukupne alokacije od 10 milijardi eura (5,8 milijardi eura u bespovratnim sredstvima i 4,2 milijarde eura u zajmovima), pri čemu je ispunjeno 62 posto svih ključnih ciljeva i prekretnica u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Isplata je uslijedila nakon što je Komisija početkom veljače odobrila osmi zahtjev Hrvatske za plaćanje u okviru instrumenta EU sljedeće generacije. Komisija je utvrdila da je Hrvatska u zadovoljavajućoj mjeri ostvarila šest ključnih etapa i 11 ciljnih vrijednosti iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. 

Hrvatska je osmi zahtjev za plaćanje podnijela 15. prosinca prošle godine na temelju ispunjavanja svih 17 predviđenih reformskih i investicijskih pokazatelja u području gospodarstva, energetike, vodnog gospodarstva, prometa, poljoprivrede, javne uprave, pravosuđa i digitalizacije, tržišta rada i mirovinskog sustava, znanosti, zdravstva i graditeljstva. Mjere povezane s ovom isplatom uključuju poboljšanja u pristupu zdravstvu, održivo financiranje, inovativnu mobilnost, upravljanje vodama, održivu poljoprivredu te borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.
Ključne riječi
bespovratna sredstva tranša Europska komisija

Komentara 1

Pogledaj Sve
RU
RuA
14:29 30.03.2026.

Ajmo sad svi lelekati u jedan glas: " A što ćemo kad sredstva presušeee, jooooooj...."

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!