Hrvatskoj je upravo uplaćeno 870 milijuna eura

Europska komisija je u ponedjeljak isplatila Hrvatskoj osmu tranšu u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 869,9 milijuna eura bespovratnih sredstava i zajmova. S ovom isplatom Hrvatska je do sada primila 73 posto ukupne alokacije od 10 milijardi eura (5,8 milijardi eura u bespovratnim sredstvima i 4,2 milijarde eura u zajmovima), pri čemu je ispunjeno 62 posto svih ključnih ciljeva i prekretnica u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Isplata je uslijedila nakon što je Komisija početkom veljače odobrila osmi zahtjev Hrvatske za plaćanje u okviru instrumenta EU sljedeće generacije. Komisija je utvrdila da je Hrvatska u zadovoljavajućoj mjeri ostvarila šest ključnih etapa i 11 ciljnih vrijednosti iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Hrvatska je osmi zahtjev za plaćanje podnijela 15. prosinca prošle godine na temelju ispunjavanja svih 17 predviđenih reformskih i investicijskih pokazatelja u području gospodarstva, energetike, vodnog gospodarstva, prometa, poljoprivrede, javne uprave, pravosuđa i digitalizacije, tržišta rada i mirovinskog sustava, znanosti, zdravstva i graditeljstva. Mjere povezane s ovom isplatom uključuju poboljšanja u pristupu zdravstvu, održivo financiranje, inovativnu mobilnost, upravljanje vodama, održivu poljoprivredu te borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.