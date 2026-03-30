FOTO Hit prizor u Kozjem Vrhu! Medvjedica uhvaćena 'u poslu': 'Barem netko brine o našim cestama'

Na Facebook stranici Gorski Kotar Adventure ovih se dana proširila neobična fotografija iz Kozjeg Vrha koja je nasmijala mnoge korisnike. Na slici se vidi medvjedica kako se uspravila na stražnje noge i naslonila na prometni znak za ograničenje brzine. Prizor na prvi pogled djeluje gotovo nestvarno, kao da “pregledava” ili čak popravlja znak.

Fotografiju je snimila unuka gospođe koja se brine o vikend-kućama na tom području. Kako je gospođa ispričala za 24sata, riječ je o dobro poznatoj medvjedici koju lokalni stanovnici često viđaju: "Ta medvjedica se ne boji, već je lokalna. Često je viđamo i zna dovesti svoje mlade. Ovaj put se digla na stražnje noge i nije obraćala previše pažnje. Tek kad joj se unuka približila autom, mirno je otišla svojim putem."

Fotografija je brzo postala hit na društvenim mrežama, a komentari korisnika nisu razočarali: “Tako medo, popravi ti taj znak koji se nagnuo.” “Vidi ti čega se lik dosjetio… ne može vjerovati da njegove slike nema na znaku.” “Ajde, barem netko brine o cestama.” “Zaslužio je koju teglicu meda.” “I on skužio da je 40 malo…”.