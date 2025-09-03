Naši Portali
STRAH OD MIGRANATA I KRIMINALACA

Protiv proširenja EU-a čak 45 posto Austrijanaca

Ministrica Claudia Plakolm
Foto: Snježana Herek
Autor
Snježana Herek
03.09.2025.
u 08:32

Na dnu ljestvice popularnosti kod Austrijanaca su Moldavija (33 posto), Albanija (30 posto), Gruzija (29 posto), Kosovo (28 posto) i Turska (19 posto).

Prema istraživanju javnog mnijenja Eurobarometra predstavljenom u utorak u Austriji, čak 45 posto Austrijanaca je protiv daljnjeg širenja Europske unije (EU). Isti izvor navodi da navedeno istraživanje čini osnovu u raspravama u Kopenhagenu, među ministrima zemalja članica EU-a, kada je na dnevnom redu tema o proširenju Unije.

Podaci istraživanja pokazali su da 56 posto građana EU podržava daljnje širenje EU, ali samo 45 posto Austrijanaca. Još skeptičniji prema širenju EU-a od Austrije su Češka i Francuska. Ispitanici su kao glavne razloge odbijanja daljnjeg širenja EU-a naveli strah od nekontroliranih migracija diljem EU-a, korupcije, organiziranog kriminala, terorizma, kao i troškova za europske porezne obveznike.

Građane Švedske, Danske, Litve i Finske očito to toliko ne zabrinjava, te su među najvećim zagovornicima širenja EU-a. Analiza podataka pokazala je da niti jedna od zemalja kandidatkinja nema podršku većine Austrijanaca. Najveću podršku Austrijanaca dobile su Ukrajina, Crna Gora i Bosna i Hercegovina ( svaka po 40 posto). Slijede Srbija (39 posto) i Sjeverna Makedonija (34 posto).

Na dnu ljestvice popularnosti kod Austrijanaca su Moldavija (33 posto), Albanija (30 posto), Gruzija (29 posto), Kosovo (28 posto) i Turska (19 posto). Austrijska ministrica za europske poslove i integraciju iz Narodne stranke (ÖVP) Claudia Plakolm rekla je za Austrijsku novinsku agenciju (APA) kako nije iznenađena rezultatima istraživanja javnog mnijenja Eurobarometra.

“Proces se odugovlači više od 20 godina, bez da su vidljivi konkretni rezultati. Sasvim je jasno da se gubi vjera, i da prednosti padaju u drugi plan”, rekla je Plakolm upozorivši: “Proces pristupanja traje predugo i time riskiramo da se raspoloženje u zemljama kandidatkinjama na Zapadnom Balkanu pogorša”.
Ključne riječi
EU Austrija

