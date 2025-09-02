Hitne mjere za visoku inflaciju: Austrijanci predstavili paket mjera 'težak' milijardu eura za posrnulo gospodarstvo

U utorak, prvi dan dvodnevne Vladine klauzure u Saveznom kancelarstvu u Beču su održane dvije konferencije za novinare. Njih 80-ak koji su došli iz prve ruke čuti od predstavnika trostranačke vladajuće koalicije, saveznog kancelara, narodnjaka (ÖVP) Cristiana Stockera, potkancelara, socijaldemokrata (SPÖ) Andreasa Bablera i šefice Neosa Beate Meinl Reisinger kako izgleda najavljeni Vladin konjunkturni paket mjera “težak” milijardu eura. Taj bi paket gospodarski posrnuloj Austriju trebao dati dodatni polet da što prije izađe iz kriznog modusa.

Vladina “trojka” je na prijepodnevnoj konferenciji za medije jasno dala na znanje da će na kraju dvodnevne klauzure obznaniti hitne mjere kojima namjerava smanjiti šokantno visoku inflaciju (u kolovozu 4,1 posto), s kojom Austrija muku muči od ožujka prošle godine, te “zahuktati” gospodarstvo. Oboje je važno, kako su istaknuli govornici kako bi se smanjila poskupljenja i enormno visoke cijene energije, hrane, stanarina, raznih državnih naknada itd. Neizdržive više za obične austrijske građane, koji stenju pod teretom sve viših životnih troškova. Svu ozbiljnost situacije, ali i brzog Vladinog reagiranja hitnim mjerama potvrdila je i druga današnja konferencija za novinare, održana kasno poslijepodne. Govornici su bili austrijski ministar gospodarstva Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), ministar financija Markus Marterbauer (SPÖ) i državni tajnik za deregulaciju Sepp Schellhorn (Neos).

Govoreći o Paketu gospodarskih poticaja vrijednom milijardu eura, ministar gospodarstva Hattmannsdorfer je naglasio da su mjere namijenjene osiguravanju gospodarskog oporavka “maraton”. Dakle, trka na duge staze. “Između ostalog, planirani su poticaji za ulaganja, na primjer, udvostručenjem investicijske naknade s 10 na 20 posto”, pojasnio je Hattmannsdorfer. Također je rekao kako će Vlada uložiti sve napore kako bi se postigla ciljana razina inflacije ispod dva posto. To uključuje ukidanje tzv. austrijske doplate na cijene, transparentnost na policama, pojačane kontrole i povećanu konkurenciju. Vlada također namjerava tražiti “zajednički jezik” s domaćim maloprodajnom industrijom hrane.

Osim toga će Austrijski statistički zavod “Statistik Austria” početkom 2026. godine uspostaviti novu bazu podataka za praćenje, kako bi se moglo identificirati neopravdane politike cijena duž opskrbnih lanaca. I još niz drugih mjera. Osim toga mogućnosti intervencije Savezne agencije za zaštitu tržišnog natjecanja bit će znatno ojačane. Također je najavljeno da će Savezni zakon o ublažavanju posljedica krize i poboljšanje tržišnih uvjeta u slučaju dominantnih dobavljača na tržištu energije produljiti, i to do 2031. godine. Također su najavljene nove mjere na tržištu rada, koje je usko povezano s gospodarskom situacijom u zemlji, kao i one vezane uz priuštivo stanovanje i cijene energije. Stanarine bi sljedeće godine smjele porasti samo za jedan posto, a 2027. godine za 2 posto. Za sva domaćinstva i tvrtke od 1. siječnja 2026. godine cijena eko-struje bit će snižena. Za tvrtke s velikim utroškom energije država će iz državnog proračuna izdvojiti 75 milijuna eura potpore za ovu i sljedeću godinu. Kako je rekao ministar financija Marterbauer “ državni proračun je na dobrom putu”, međutim, s obzirom na zaduženost Austrije i mjere štednje, mogućnosti Vlade u vezi s gospodarstvom i inflacijom su “ograničene”. “Proračunska situacija ne dopušta sveobuhvatne mjere poticaja gospodarstva, pa je fokus stavljen na poboljšanje okvirnih uvjeta”, pojasnio je Marterbauer. Dodao je kako će za Austriju, “ključna” biti druga polovica ove godine. Ministar financije je također rekao da je Austrija nakon dvije teške godine, izašla iz recesije i da su na vidiku poboljšanja situacije na tržištu rada u građevinarstvu, industriji i nekim drugim gospodarskim sektorima. Državni tajnik Schellhorn je najavio “smanjenje birokratskih prepreka” u Austriji. Time se namjerava, kako je istakao stvoriti “veću fleksibilnost” i ujedno “povećati poticaje za ulaganja”. “Sama država ne bi trebala biti pokretač inflacije, već bi trebala učiniti sve što je moguće da je obuzda. Stoga će se savezne pristojbe sljedeće godine povećati za najviše dva posto”, rekao je Schellhorn, govoreći o Vladinim mjerama “čišćenja birokracije”.