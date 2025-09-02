U Austriji inflacija u kolovozu porasla na 4,1 posto. Kancelar Stocker: „Previše“

Inflacija je u Austriji u mjesecu kolovozu porasla na 4,1 posto. Rast cijena nastavljen je u svim sektorima. Posebno zabrinjavajući je rast cijena energije, hrane i stanovanja, prema u utorak objavljenoj preliminarnoj procjeni Statističkog zavoda Austrije “Statistik Austria”. Riječ je o “inflacijskom šoku”, pišu danas gotovo svi austrijski mediji. “Ovo je najviša vrijednost od ožujka 2024. godine. Gotovo sve kategorije rashoda pridonijele su ovom povećanju”, pojasnila je Manuela Lenk, glavna direktorica Statističkog zavoda Austrije.

S 4,1 posto, inflacija je u Austriji dvostruko viša ne samo od prosjeka zemalja eurozone nego i dvostruko viša od središnjeg cilja Europske središnje banke (ESB). Ciljana razina ESB-a, kojom definira stabilan rast cijena je stopa inflacije od 2 posto. U srpnju je stopa inflacije iznosila 3,6 posto. Energetski sektor zabilježio je posebno snažan rast cijena od 5,9 posto. S jedne strane, cijene goriva imale su znatno manji utjecaj na smanjenje cijena nego nedavno. S druge strane, cijene električne energije nastavile su rasti. Usluge su ponovno imale najveći utjecaj na inflaciju u kolovozu, porastom za 4,7 posto. Slijede hrana, duhan i alkohol, čije su cijene porasle za 5,0 posto.

Temeljna inflacija iznosila je 3,8 posto, a usporedivi harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC) na razini EU je bio 4,1 posto., izračunali su statističari. Inflacija i stalni rast cijena u Austriji, postaje sve veći problem. Ne samo stručnjaci nego i Austrijanci se boje da uskoro ne postane “kroničan” problem, jer je ponovno, i u kolovozu, u porastu. Iz svega iznesenog, više je nego očito da Austrija i dalje muku muči sa inflacijom, koja je već duže vrijeme u ovoj alpskoj zemlji, u prosjeku znatno viša od one u eurozoni i ciljane razine od 2 posto ESB-a. U svakom slučaju Austrijanci sve glasniji i sve više negoduju zbog stalnog rasta cijena, tako da je i savezna austrijska Vlada narodnjaka (ÖVP), socijaldemokrata (SPÖ) i liberala Neosa po hitnom postupku za danas i sutra sazvala klauzuru.

Vlada prvenstveno mora, kako je danas na konferenciji za medije u Beču rekao austrijski “vladajući trio”, kancelar Christian Stocker (ÖVP), potkancelar Andreas Babler (SPÖ) i čelnica Neosa Beate Meinl Reisinger “uhvatiti u koštac” s previsokom inflacijom i sniziti ju na ispod 2 posto. Ali također iznaći učinkovita rješenja za sniženje cijena energiji, hrani, stanarinama …. Uz davanje, kako je rekao kancelar Stocker, financijske injekcije od milijardu eura za ponovni uzlet u međuvremenu posrnulog gospodarstva, te podsticanja investicija. A za sve to su potrebne reforme, naglasila je šefica diplomacije Beate Meinl Reisinger. Potkancelar Babler je rekao da je socijaldemokratima posebno važno sniženje cijena hrane, energije u kućanstvima i najamnina kako sav teret inflacije ne bi pao na leđa “običnog” austrijskog građana. A kada smo kod inflacije kancelar Stocker je na Pressici rekao “što je previše, je previše”.

Međutim, austrijskim umirovljenicima, ali i oporbenim strankama je, kako danas pišu austrijski mediji, previše bila sinoćnja kancelarova izjava za austrijsku televiziju ORF u kojoj je najavio “povećanje mirovina ispod vrijednosti inflacije od 2,7 posto”. Socijaldemokrat Babler se na Pressici nije upustio u dublju raspravu osim komentara da je važno da teret inflatorskih tokova “ne padne na umirovljenička leđa”. Vladina klauzura traje dans i sutra, kada će biti obznanjene odluke dvodnevnog traženja rješenja za stabilizaciju Austrije. Prvenstveno za sniženje stope inflacije i “zahuktavanje” motora gospodarskog rasta ove alpske zemlje, koja muku muči i s visokim brojem nezaposlenih.