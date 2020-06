Prosvjedi diljem svijeta. Kaos u Londonu, u sukobu jedan policajac srušen s konja

Prosvjednici protiv rasizma okupili su se diljem svijeta. Brojni građani prosvjedovali su u nekoliko francuskih gradova, tisuće ljudi okupilo se širom Velike Britanije, a prosvjedovalo se i u Hamburgu, Varšavi, Aziji i Australiji.

Policija i prosvjednici sukobili su se u blizini rezidencije britanskog premijera u Londonu. Na društvenim mrežama objavljena je snimka na kojoj se vidi kako je jedan od policajaca iz konjičke jedinice, kako se čini, oboren s konja, prenosi Sky News.

First few arrests. Not sure what this man has allegedly done. #London pic.twitter.com/2XY0RVas9p