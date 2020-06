Floydov prijatelj bio s njim za vrijeme uhićenja: 'George se nije opirao, čudio se zašto upotrebljavaju silu'

Maurice Lester Hall (42) bio je prijatelj Georgea Floyda, a s njim je bio i u automobilu za vrijeme uhićenja koje je dovelo do njegove tragične smrti 25. svibnja.

"George Floyd nije se opirao uhićenju i slijedio je upute policijskih službenika prije svoje smrti", rekao je Maurice Lester Hall za CNN.

Policija im je prišla dok su sjedili u automobilu. Floyd je bio na vozačkom sjedalu, a Hall na suvozačkom. Jedan je policijski službenik prišao Hallu i tražio ga osobnu iskaznicu, dok je drugi pokušavao razbiti prozor na Floydovoj strani vozila.

VIDEO Procurio novi video: Floyda prije smrti policajci tukli na zadnjem sjedištu auta?

"Pristup policajaca je otpočetka bio kriv, došli su na način koji je zastrašio Floyda, a on je pokušavao smiriti situaciju na što skrušeniji način", priča Hall te otkriva kako je Floyd upitao službenike što oni žele, a jedan mu je poručio da stavi ruke na volan nakon čega su ga izveli.

"George je kleknuo i čudio se zašto upotrebljavaju takvu silu i zašto ga privode. Pa bio je tu, nije bježao, nije mu bilo jasno", rekao je Hall.

New video sent to us shows the moment George Floyd was removed from his vehicle and handcuffed on 38th and Chicago.

Video courtesy of Christopher Belfrey pic.twitter.com/MiIIula4sA