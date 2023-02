'Prošle godine u Hrvatskoj je ubijeno 13 žena, građanska dužnost je da prijavimo nasilje'

Prošle je godine u Hrvatskoj ubijeno 13 žena od strane bliskih osoba, upozorila je u subotu pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić u povod desete obljetnice globalne kampanje "Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama", u kojoj sudjeluje 200 država. Tijekom 2022. godine, prema statistici Ministarstva unutarnjih poslova, 13 žena ubijeno je od bliskih osoba kojima su vjerovale i u čijem su okruženju živjele, izjavila je Ljubičić na Cvjetnom trgu gdje je održan prigodni program.

Kampanja "Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama" – "One Billion Rising'" započela je 2012.gdine. Ove godine u njoj sudjeluje 200 zemalja, uključujući Hrvatsku. Prošlogodišnji podaci za Hrvatsku pokazali su da se broj prekršajnih i kaznenih djela nasilja u obitelji gotovo se izjednačio, dodala je pravobraniteljica. Prekršajnih djela bilo je oko 8 tisuća, a kaznenih nešto više od 7 tisuća. "Kad prepoznamo, osjetimo ili čujemo da netko pati, građanska nas dužnost poziva da to prijavimo jer žrtve najčešće nemaju snage prijaviti nasilje. Zato preuzmimo tu odgovornost i spasimo one koji se nalaze u začaranom krugu“, kazala je pravobraniteljica Ljubičić.

U središtu Zagreba okupilo se stotinjak ljudi, neki od njih stigli su s transparentima "Ona Billion for Revolution" i "Zajedno gradimo kulturu nenasilja" Svaka žena ima pravo pokazati svoju kreativnost, ljepotu i snagu, naglasila je regionalna koordinatorica kampanje Rada Borić. "Danas ovdje stojimo zato što neke žene više ne mogu ustati, jer su ubijene. Mi ovdje ustajemo zato jer neki kleče, neki bi ženama i djevojčicama oduzeli slobodu", istaknula je Borić na skupu koji se održao pod motom "Ustanimo za slobodu!"

Na empatiju i solidarnost pozvao je i zastupnik u Europskom parlamentu Predrag Matić koji je naveo da se posljednjih godina broj ubijenih žena u Europskoj uniji od strane njihovih partnera ili članova obitelji popeo na 600 žena godišnje. Na globalnoj razini, procjenjuje se da je svaka treća žena bila izložena fizičkom ili seksualnom zlostavljanju.

"Ni Hrvatska nije izuzetak. Dok iranski sustav mlati i ubija žene, a hrabre Iranke ga se stide i bore za svoje živote, neki ovdje od nas podržavaju iranski sustav i zazivaju diskriminaciju i nasilje. Čega se pametan stidi, Hrvat klečeći zaziva", rekao je hrvatski eurozastupnik.

Europski parlament radi na novoj Direktivi o suzbijanju nasilja nad ženama koja će na razini svih država članica uspostaviti jasne standarde u prevenciji nasilja, zaštiti žrtava i adekvatnih sankcija za počinitelje

"Ne smijemo dopustiti dvostruko zlostavljanje žrtava, najprije od počinitelja, a onda od institucija", kazao je Matić.