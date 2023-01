Svjedočanstva seksualnih radnica u Moldaviji: Radimo da bi prehranile obitelj, našoj djeci se rugaju

Iza fine fasade elegantno odjevene mušterije može se skrivati monstrum, kaže jedna od tri seksualne radnice s kojima je Deutsche Welle razgovarao na ulici, na sjeveru Moldavije. "Marijanu su objesili, Natašu ugušili. Više ne znam baš točno kako je Julija umrla. Taneu su tukli do smrti, našli su njeno tijelo uz seoski put. Tijelo jedne seksualne radnice su bacili u kanal. Kada je pronađeno, njezin identitet se mogao utvrditi samo na temelju odjeće“, priča jedna od sugovornica.

Moldavija je jedna od najsiromašnijih zemalja Europe, ima manje od tri milijuna stanovnika i više od petnaest tisuća seksualnih radnica. Skoro trećina njih radi u glavnom gradu Kišinjevu. Muški seksualni radnici nisu obuhvaćeni statistikom. Jedna anketa provedenih u Moldaviji pokazuje da 88 posto ispitanika ne želi čak doći ni u blizinu žena koje se bave prostitucijom. Prostitucija je ovdje ilegalna, žene ne mogu računati sa zaštitom institucija. Ako se sazna čime zarađuju novac, moraju platiti kaznu od stotinjak eura.

Seksualne radnice s kojima je DW razgovarao pričaju o strahu i poniženjima. Često ih noću love policajci, one se skrivaju po žbunju. Mušterije ih često ponižavaju, tuku i zlostavljaju. Najveći broj tih žena kaže da su se odlučile za ovaj posao iz očaja i siromaštva – to je bila jedina mogućnost da prehrane obitelj i da prežive.

Ulica Calea Basarabiei – Besrabijska ulica – u glavnom gradu poznata je po tome da s obje strane pet kilometara duge prometnice seksualne radnice čekaju mušterije. Različite grupe su međusobno podijelile područja. Jedna seksualna radnica koja se tim poslom bavi već dvadeset godina kaže da nove, mlade prostitutke čak na početku bivaju potjerane: "Nama je već 36 ili čak 46 godina, a muškarci koji ovdje traže seks uvijek daju prednost mlađima, pa ih mi otjeramo."

Priča se da su se nakon početka rata u susjednoj Ukrajini na ulicama Kišinjeva pojavile grupice Ukrajinki, ali njihov posao organizira svodnik. "One rade samo noću, uvijek na istom mjestu".

Ostale moldavske seksualne radnice kažu da nemaju svodnika i da same s mušterijama dogovaraju cijenu. Dok luksuzne pratilje zarađuju i po nekoliko stotina eura za jednu noć, žene koje čekaju na ulici dobivaju od 10 do 15 eura po mušteriji. Što je manji grad u kojem rade, to se manje zarađuje. U gradiću od 30.000 stanovnika cijena je samo pet eura.

U manjim gradovima, kaže seksualna radnica kojoj je četrdesetak godina, nije samo cijena problem: "Svi imaju loše mišljenje o ženama kao što sam ja i tretiraju nas loše. Već sam bila uhićena i morala sam platiti kaznu, policija zna čime se bavim. Posebno je teško našoj djeci, jer u školi i na dvorištu im se rugaju jer im je majka prostitutka."

Kaže da radi taj posao jer nije imala drugog izbora. „Mnogi misle da je prostitucija najjednostavniji način da se zaradi novac. Tko kaže tako nešto, nema pojma koliko je teško ženi koja prodaje tijelo da ponovo pronađe svoju tjelesnu i duševnu ravnotežu."

"Potrebna nam je šansa da na drugačiji način zaradimo novac. Svi se odnose prema nama bez poštovanja, vide u nama nešto prljavo i gadno. Događa se da nas tretiraju gore nego kriminalce koji ubijaju ljude“, priča ona.

Pored djevojaka na ulici postoje i takozvane „apartmanske djevojke“, koje usluge nude kod svoje kuće ili idu mušterijama. Često je riječ o studenticama ili udanim ženama, čija bliža okolina ne zna čime se bave.

U tu grupu spada Dijana koja ima nezaposlenog muža i dvoje male djece. Ona ima stalni posao i radi prekovremeno. Ali plaća od 172 eura jednostavno nije dovoljna za četveročlanu obitelj. Zato se počela baviti prostitucijom. "Sve bih učinila da mi djeca ne ostanu gladna. Vodim dva života, nitko ne zna za moj drugi posao. U životu moje djece ja sam unatoč tome vrlo prisutna, ja sam dobra majka“, priča ona.

Prema istraživanju nevladine organizacije Act for Involvement, oko polovice seksualnih radnica u Kišinjevu bile su u djetinjstvu ili ranoj mladosti žrtve seksualnog nasilja. Olga koja se bavi prostitucijom već 26 godina, ispričala je da ju je u dvanaestoj godini silovao muž njene učiteljice. Ona to nije nikome rekla jer je silovatelj prijetio da će ju ubiti. "Nisam ništa rekla jer sam se jako bojala. Tako sam i došla do toga da spavam s muškarcima za novac", kaže.

Bivša luksuzna pratilja priča da su među njenim mušterijama bili predstavnici političke i gospodarske elite. Ne zna tko od njih joj je prenio sidu. Zaraza joj je oduzela mogućnost zarade. Najveći broj žena koje se u Moldaviji bave prostitucijom nemaju završene škole, potječu iz siromašnih obitelji i teško pronalaze drugu vrstu posla. Mnoge seksualne radnice šokirane su činjenicom da je sve više maloljetnih osoba koje se bave prostitucijom. I to iako se seks s maloljetnim osobama u Moldaviji tretira kao pedofilija i sankcionira zatvorom.

*tekst je plod dugoročnog novinarskog istraživanja u kojem je sudjelovala i dopisnica Deutsche Wellea Violeta Colesnic. Novinarski tim je razgovarao s više od 40 seksualnih radnica u Moldaviji.