Propalestinski prosvjednici blokirali Sveučilište u Beču: 27 uhićenih, 73 prijavljenih

Više desetaka pro-palestinskih prosvjednika blokiralo je u srijedu ulaze u glavnu zgradu Sveučilišta u Beču, a nakratko i Ringstrasse, jednu od glavnih prometnih žila kucavica u središtu austrijskog glavnog grada. Policija je odmah intervenirala i od prosvjednika zatražila da se odmaknu od Sveučilišta i oslobode prilaze i ulaze u glavnu zgradu. Budući da su odbili poslušati policijske naredbe, uklonjeni, bolje rečeno izneseni su s ulaza u Sveučilište i s ceste.

Prema priopćenju Bečke policije 73 osoba je kazneno prijavljeno, a 27 ih je privremeno uhićeno, jer im nije mogao biti utvrđen identitet. Policija je Austrijskoj novinskoj agenciji APA rekla da su se prosvjednici okupili “spontano” i kako prosvjed “nije bio prijavljen”. Naglašeno je da je policija počela rastjerivati prosvjednike, nakon što su odbili ukloniti blokadu na nekoliko ulaza i izlaza sa Sveučilišta. U to vrijeme na Sveučilištu je navodno bilo više stotina studenata.

Prosvjednici su isprva sjedili na stepenicama ispred glavne zgrade, te skandirali propalestinske parole, uz pomoć megafona i zvučnika. Uz policiju na područje prosvjeda stiglo je oko 100-njak djelatnika hitnih službi. Glasnogovornica bečkog Sveučilišta Cornelia Blum izjavila je za APA-u u srijedu u podne da nastava nije prekinuta, “nego se održava bez ograničenja”. Udruga Židovsko-austrijskih studenata (JöH) oštro je kritizirala bečki propalestinski prosvjed: “Kao izabrani predstavnici židovskih studenata u Austriji, uznemireni smo blokadom pristupa glavnom Sveučilištu, Hamasovim trokutima i skandiranjem intifade”.

“Posebno smo razočarani VSSTÖ-om (opp. Savezom socijalističkih studenata u Austrijskom studenskom savezu) Sveučilišta Beč, koji kao predsjedatelj ÖH-a (opp. Austrijski studentski savez Sveučilišta u Beču, koji zastupa interese studenata) izražava na internetu svoju “punu solidarnost” s ovim demagoškim prosvjedom”, rekle su Austrijskoj novinskoj agenciji Lia Guttmann i Milli Rabinovici, supredsjednice JöH-a. Austrijski mediji izvještavaju da je Bečka policija u razbijanju neprijavljenog propalestinskog okupljanja imala “pune ruke posla”.