Pronađeni ostaci nestale podmornice, posada vjerojatno poginula

Indonezijska vojska objavila je jučer da je našla ostatke podmornice s kojom je bila izgubila kontakt uz obalu Balija na dubini od 850 metara. Podmornica je potonula, naglašava vojska, čime su se znatno smanjile nade da će mornari biti pronađeni živi.

– Među ostacima su se nalazile boca masti, dio lansirnog torpeda, dio metalne cijevi, molitvene prostirke i gorivo. Tijela članova posade nisu pronađena – rekao je načelnik zapovjedništva mornarice Indonezije Admiral Yudo Margono.

Podmornica KRI Nanggala-402 sagrađena je 1987. za smještaj 34 člana posade, ali su se u njoj u trenutku nestanka nalazile 53 osobe, a sagrađena je da izdrži pritisak vode na dubini do 500 metara, ali su ostaci pronađeni na dubini od oko 850 metara, znatno ispod one koja se naziva “dubinom drobljenja”. Na toj dubini čak i čelični trup podmornice gotovo sigurno puca od pritiska, stoga je sve manje nade da će se naći koji preživjeli pomorac te da je utrka s vremenom izgubljena jer su procjene stručnjaka bile da će posada u podmornici imati kisika do subote ujutro.

Načelnik zapovjedništva mornarice Indonezije Admiral Yudo Margono priznao je da vojska trenutačno ne može utvrditi ima li preživjelih u podmornici naglasivši da se vlasti pripremaju za evakuaciju potencijalnih preživjelih unutar podmornice. Vojska ističe da otkriće krhotina potvrđuje da je podmornica bila pod pritiskom izvana ili da joj je oštećen lansirni torpedo, napominjući da takve podmornice nisu namijenjene za zaron veći od 500 metara pa strahuju da nema preživjelih.