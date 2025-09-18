Naši Portali
NA TERENU SVE SLUŽBE

Prometni kaos na A3: Sudarila se dva kamiona i auto, jedna osoba ozlijeđena

Vozač kamiona poginuo pri slijetanju s autoceste A3 kod čvora Križ
Luka Batelic/PIXSELL
VL
Autor
Korina Baretić
18.09.2025.
u 11:45

Na autocesti A3 u smjeru Zagreba jutros se dogodila teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva teretna i jedno osobno vozilo. Promet je u potpunosti obustavljen, a stvorile su se kolone.

Potpuni prometni kolaps nastao je jutros na autocesti A3 nakon teške nesreće koja se dogodila oko 9:45 sati na dionici između čvora Rugvica i izlaza Zagreb Istok. U smjeru Zagreba sudarila su se dva teretna vozila i jedan osobni automobil, a prizori s mjesta događaja svjedoče o potpunom kršu i lomu, s dijelovima vozila rasutima po kolniku.

Zagrebačka policija je za Večernji potvrdila dojavu te su na teren odmah upućene sve hitne službe, uključujući policiju, hitnu pomoć i vatrogasce. Navode kako je u nesreći jedna osoba ozlijeđena, a promet je još uvijek obustavljen.

Zbog nesreće i očevida koji je uslijedio, promet je preusmjeren na izlaz Rugvica kako bi se izbjegao potpuni zastoj, a tu informaciju je objavio i Hrvatskog autokluba (HAK) koji također upozorava na stvaranje kolona te poziva vozače na strpljenje i oprez.

