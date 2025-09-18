Prometni kaos na A3: Sudarila se dva kamiona i auto, jedna osoba ozlijeđena

Potpuni prometni kolaps nastao je jutros na autocesti A3 nakon teške nesreće koja se dogodila oko 9:45 sati na dionici između čvora Rugvica i izlaza Zagreb Istok. U smjeru Zagreba sudarila su se dva teretna vozila i jedan osobni automobil, a prizori s mjesta događaja svjedoče o potpunom kršu i lomu, s dijelovima vozila rasutima po kolniku.

Zagrebačka policija je za Večernji potvrdila dojavu te su na teren odmah upućene sve hitne službe, uključujući policiju, hitnu pomoć i vatrogasce. Navode kako je u nesreći jedna osoba ozlijeđena, a promet je još uvijek obustavljen.

Zbog nesreće i očevida koji je uslijedio, promet je preusmjeren na izlaz Rugvica kako bi se izbjegao potpuni zastoj, a tu informaciju je objavio i Hrvatskog autokluba (HAK) koji također upozorava na stvaranje kolona te poziva vozače na strpljenje i oprez.