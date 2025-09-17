Naši Portali
RAZRIJEŠILI SLUČAJ

Mladić u Splitu ipak nosio airsoft pušku, a ne kalašnjikov: Policija ga prijavila

PU splitsko-dalmatinska
VL
Autor
Žaklina Jurić/Hina
17.09.2025.
u 21:47

Replika puške mu je oduzela i protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana

Nepotrebnu paniku u Splitu u utorak izazvala je airsoft replika puške, a ne kalašnjikov, a 19-godišnji mladić koji ju je nosio, vraćao se s igre u Solinu prema svojoj kući, doznaje se u splitskoj policiji. Splitska je policija u srijedu navečer dovršila intenzivno kriminalističko istraživanje nad 19- godišnjakom koji je u utorak ujutro na području Splita nosio airsoft repliku puške, a, vidjevši ga netko je pomislio da je riječ o pravom oružju i  o tome javnost uzbunio preko društvenih mreža. Dodatnu je paniku stvorio i predsjednik gradskog kotara u kojem se sve odvijalo, koji je na svom facebooku zbog svega pozvao građane da ostanu u svojim kućama.

Nedugo nakon toga se ponovno oglasio tvrdeći da se radilo o lažnoj dojavi. U međuvremenu je policija pregledala snimke s brojnih lokacija, no nisu uočili osobu s 'navodnim kalašnjikovim' u ruci. Ubrzo se javio bivši vojnik koji je vidio mladića, ali je odmah shvatio da se ne radi o pravom oružju. Policija je na kraju utvrdila kako je riječ o airsoft replici puške kojom se 19- godišnjak koristio prilikom igre na području Solina nakon čega je opremu nosio prema obiteljskoj kući. 

Replika puške mu je oduzela i protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Odluku o sankcijama će naknadno donijeti nadležni sud, kazali su u policiji. Airsoft je simulacijski sport, sličan paintballu, u kojem se upotrebljavaju replike vatrenog oružja, plastična ili metalna, koje izbacuju kuglice od tvrde plastike.

