Proljeće kuca na vrata: Dolaze visoke temperature i kiša, a ono što nas čeka sljedeći vikend mnoge će razveseliti

Ponovno tople, gotovo proljetne temperature vladaju Hrvatskom. Prognoza DHMZ-a za nedjelju najavljuje da će biti umjereno do pretežno oblačno, još u prvom dijelu dana u središnjim predjelima djelomice sunčano. Mjestimice malo kiše, uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega, a još ujutro se kiša na krajnjem istoku lokalno može smrzavati na hladnom tlu. Vjetar slab, do sredine dana na Jadranu ponegdje slabo do umjereno jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom od 6 do 11, na Jadranu od 11 do 15 °C.

Što se tiče početka tjedna, ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačan, mjestimice s kišom, sve rjeđom prema večeri, osim na jugu. Na krajnjem istoku će oborina većinom izostati. Navečer smanjenje naoblake, ali u unutrašnjosti raste vjerojatnost za lokalnu maglu. Vjetar slab, na srednjem i južnom Jadranu samo ponegdje i umjereno jugo, prolazno i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka između -1 i 3, na Jadranu od 6 do 11 °C. Najviša dnevna od 6 do 10, na obali i otocima između 11 i 14 °C.

Od sredine tjedna kiša se pak najavljuje gotovo u cijeloj zemlji, ali ona će potrajati do petka od kada nas čeka suho razdoblje i temperature do 15 stupnjeva. Subota će čak u većem dijelu biti i sunčana pa tako i savršena za vikend odmor.

