Đuro Đaković vraća se vojnom programu: Slavonski Brod postaje dio europske obrane

Europa do 2030. godine planira u obranu uložiti oko 800 milijardi eura, a ta golema investicijska ofenziva otvara novu razvojnu šansu i za Slavonski Brod. U Đuri Đakoviću sve ozbiljnije razmatraju povratak u vojni program, u suradnji s Vladom i Ministarstvom obrane, kao odgovor na pogoršanu sigurnosnu situaciju i jasne potrebe europskog tržišta. Trenutačna struktura proizvodnje, u kojoj dominiraju vagoni i održavanje, suočena je sa slabijim narudžbama zapadnih partnera pa Brođani ponovno traže nišu koja bi mogla osigurati stabilan i dugoročan razvoj. Đuro Đaković nije nepoznanica u vojnoj industriji. Dapače, nekad je imao respektabilnu proizvodnju naoružanja, streljiva i ubojitih sredstava, koja je nakon Domovinskog rata napuštena prelaskom na NATO-ove standarde. No tradicija i znanje ostali su u tvrtki, što se danas pokazuje iznimno važnim: dok se u pogonima moderniziraju borbena vozila Bradley, država najavljuje nove poslove u kojima bi domaći proizvođači trebali odigrati ključnu ulogu.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je da Hrvatska do kraja godine potpisuje četiri velika ugovora o nabavi vojne opreme, vrijedna gotovo 1,9 milijardi eura. U tim će projektima, ističe, domaća industrija imati posebno mjesto. – Đuro Đaković vrlo je bitan partner za oružane snage. U nabavi 420 Tatrinih kamiona upravo će se u Đuri Đakoviću raditi finalizacija i nadogradnja vozila. Razgovaramo i o još većim, ozbiljnijim projektima s njemačkim i češkim partnerima – rekao je Anušić na strateškom forumu u Slavonskom Brodu. On podsjeća da je Brod oduvijek imao snažnu metaloprerađivačku tradiciju, a da tvrtka posjeduje znanje i kapacitete koje treba maksimalno iskoristiti.

– Đuro Đaković već ima iskustvo u održavanju tenkova M84, što je dobra podloga za buduću suradnju s njemačkim partnerima na modernim Leopardima, koji uskoro stižu u Hrvatsku – istaknuo je Anušić. Da u Brod ponovno stižu ozbiljni vojni poslovi, potvrđuje i Marko Ćosić, predsjednik Uprave Grupacije Đuro Đaković. – Slavonski Brod uvijek je bio grad industrije i inženjerstva. Ovo je velika prilika da obnovimo obrambenu proizvodnju i podignemo cijeli lanac kooperanata – kaže Ćosić. Nedavno je potpisan memorandum s velikom njemačkom kompanijom KNDS, proizvođačem tenka Leopard, čime je Đuro Đaković postao strateški partner za njegovo održavanje i, moguće, buduću modernizaciju. Tvrtka je, uz to, izabrana i za nadogradnju te održavanje Tatrinih kamiona za Hrvatsku vojsku, što otvara vrata novom zapošljavanju, širenju kadrovskih potencijala i tehnološkom razvoju.

– Rat je, nažalost, uvijek sukob tehnologija. Bez snažne veze industrije, istraživanja i akademske zajednice obrambeni sektor ne može biti okosnica sigurnosti Hrvatske i EU – dodaje Ćosić. U Đuri Đakoviću već postoje razvojni projekti koji bi mogli prerasti u potpuno nove proizvode i tehnologije. Tvrtka vjeruje da će postati važan dio europskog lanca vrijednosti u vojnoj industriji, što bi značilo ne samo stabilne poslove nego i povratak Broda na kartu strateški važnih industrijskih centara.