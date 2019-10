Profesorica iz Vukovara odgovorila ministru: 'Nadam se da vam je bar malo neugodno'

Sa štrajkom prosvjetara iz dana u dan slušamo najrazličitije najave, špekulacije, prijedloge i najave. Jedna od medijski istaknutijih osoba u ovome štrajku je i ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović koji je u svojim medijskim istupima branio stavove Vlade pa čak i najavio mogućnost zakonske zabrane štrajka. S nedavnim stupanjem na dužnost ministra u Vladi RH Aladrović si je „osigurao“ i mjesečnu plaću od oko 16.000 kuna. U njegovom predstavljanju hrvatskoj javnosti moglo se pročitati i kako ministar ima mjesečnu ratu kredita u iznosu od 5.668 kuna što je više nego što iznosi osnovica plaća prosvjetara.

Na sve te izjave i podatke reagirala je i profesorica hrvatskog jezika iz Vukovara Lilijana Radobuljac koja je javnosti poznata i po borbi za bolje uvjete rada učenika Tehničke škole Nikole Tesle kao i nagradama Ponos Hrvatske i Ivan Filipović. Radobuljac je u nekoliko redova Aladroviću pojasnila razloge štrajka prosvjetara. Pismo prenosimo u cijelosti:

„Poštovani ministre Aladroviću,

malo ste me osupnuli svojim nastupima u svim udarnim TV terminima.

Ono, ne teče nam baš med i mlijeko, ha?

Mladi ste još. Tek su Vam 34 godine.

Moram biti iskrena, do večeras nisam ni znala kako izgledate. U onoj rošadi ministara Vaše me ministarstvo nije baš zabrinjavalo. Imam i sa svojim dosta briga.

Odlučim večeras malo više saznati o Vama. Spominjete neke sudove, neplaćanja i nezakonitosti.

Moram priznati, niste se baš preznojili u svom mladom životu. Malo savjetnik, pa specijalist, pa šef odjela, regionalni voditelj, pomoćnik direktora, regionalni direktor, ravnatelj i...hop...Deset godina nakon diplome, Vi ste ministar.

Čestitam.

A čestitam i svim učiteljima, nastavnicima i profesorima koji su uložili dio sebe u Vas.

U našoj struci, nakon 10 godina rada možemo biti jedino sigurni da čvrsto stojimo na zemlji. Izveli smo tek dvije i pol generacije.

No, eto Vas - kao pokazatelja što se sve može postići.

Pitanjca imam uvijek.

To što ste toliko uspješni i probitačni, ima neke veze sa školom?

Mislim da ima.

Imali ste učitelje, nastavnike i profesore.

Stekli ste diplomu zahvaljujući i njima.

Nadam se da Vam je bar malo neugodno ovih dana.

Bar malo.

Bar u onom omjeru kolika Vam je rata kredita.

5.668,00 kn.

Znate li kolika je osnovica plaće prosvjetara?

5.584,19 kn.

Eto, tu Vam je sva poanta i sva bit.

Nadam se da štrajkaju i u osnovnoj školi koju ste pohađali i u gimnaziji u Požegi. Uskoro će se pridružiti i fakulteti.

Ono što je najvažnije, svi ćemo mi ostati na svojim radnim mjestima.

Vi nećete.

Eto izbora nagodinu.

A na izbore će i učitelji, nastavnici i profesori.

Oni kojima, između redova, prijetite.

Jeste primijetili kako su se uplašili?

Eno ih, po nastavničkim grupama padaju u nesvijest od straha.

Još su jači i brojniji. Prkosniji.

"Boj se onog tko je viko bez golema mrijeti jada", kaže naš Mažuranić.

I dobro kaže.

Znate to i Vi“.

