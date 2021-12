Prof. Ajduković: Još uvijek ne mogu doći sebi od Milanovićeve izjave

Brutalno ubojstvo žene u Splitu ponovno je aktualiziralo problem nasilja u obitelji, posebno prema ženama. Upravo o toj temi govorili su i gosti večerašnjeg Otvorenog.

Prof. dr. sc. Marina Ajduković iz Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu istaknula je da svi trebamo reagirati odmah, na mjestu, kada se događa zlo, ali i kada pretpostavljamo da bi se negdje moglo dogoditi. Dodala je da je empatija jako važna, ali nije dovoljna nego je potrebna akcija.

- Mi najčešće prijave zaprimamo od žrtava, ali kako vrijeme prolazi kroz sve preventivne akcije ohrabrujemo građane da sve češće prijavljuju nasilje. Sve češće građani koriste i Red Buttom. To definitivno je jedini ispravni način na koji osobe koje imaju informacije o nasilju mogu postupiti. Žrtve nemaju uvijek potpuno realnu sliku vlastite ugroze. Nekada upravo poziv susjede, člana obitelji, kolegice s posla može učiniti tu razliku između života i smrti. Ove godine imamo nekih 7 posto manje prekršaja nego prošle godine i imamo porast kaznenih djela koja se čine nasiljem među bliskim osobama (povećanje od 11 posto). Jako puno radimo na edukacijama i zasigurno je to u jednu ruku rezultat ljudi na terenu koji si daju truda da postavljanjem dodatnih pitanja uvide da se tu osim prekršaja ima ponekad i cijeli niz kaznenih djela - kazala je Anita Matijević, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji u Upravi kriminalističke policije

Tijana Kokić, predsjednica Obiteljskog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu upozorila je da građanski sud nema nikakvu mogućnost zaštiti žene, jer mjeru zabrane prilaska može izreći samo kazneni sud.

- Pitanje je zašto se ne prijavljuje? Mislim da tu trebamo biti realni i suočiti se sa svim razlozima. Prije svega mi smo patrijarhalno društvo. Iz tog proizlazi čitav niz predrasuda prema ženama. Ženama se ne vjeruje uvijek kada prijavljuju nasilje. Osim nepovjerenja prema žrtvama, ne prepoznaju se niti svi oblici nasilja. Policija puno ulaže u edukaciju i vide se promjene, međutim, cijeli sustav nije na toj razini. Nedostaje edukacija o rodno-uvjetovanom nasilju. To su neki od ključnih razlozi - kazala je dr. sc. Maja Mamula, psihologinja i koordinatorica Ženske sobe.

- Netko tko može počiniti takvo djelo, ubiti nečiju majku, sigurno ne može počiniti normalna, psihički zdrava osoba. To su osobe koje imaju poremećaje ličnosti. Netko tko živi s takvom osobom i sam mora razviti neke vrste poremećaja. Takve osobe ne prepoznaju da je to nasilje. Nakon odrastanja u takvoj obitelji niti to dijete ne može biti psihičko zdravo. Kada govorimo o prevenciji, moramo krenuti od osnovnoškolskog obrazovanja - istaknula je Maja Vučić, psihologinja i psihoterapeutkinja

Profesorica Ajduković kazala je da ipak vidimo promjene na bolje, ali se one ne događaju dovoljno brzo.

- Da žena prijavi treba imati jasno povjerenje da će je sustav zaštititi. Neprijavljivanje je odraz straha - smatra Ajduković, koja je kritizirala i izjavu predsjednika Zorana Milanovića.

- Sjećam se jako dobro čestitke koju je nama uputio predsjednik Milanović kada nam je čestitao 8. mart, da je rekao da ima žena ovakvih i onakvih. Da ima žena koje su buntovne i hrabre, koje će zaustaviti nasilnika, ako treba udariti koljenom gdje treba, a da ima žene koje glumataju. Još uvijek sebi ne mogu doći da zapravo dođe takva jedna izjava. To prokazuje da je nasilje zapravo opravdano, samo treba živjeti hrabar, dovoljno borben. Tu dolazimo na ovo glumatanje, da se zapravo ženama ne vjeruje i uopće ne razumije na koji način se traumatizacija žene dogodi. To ne pokazuje nultu toleranciju na nasilje - kazala je Ajduković.

Matijević je napomenula da je policiji uvijek lakše kada žrtva dojavi odmah jer je veća šansa da će se počinitelja adekvatno procesuirati.

Na pitanje izdvaja li se dovoljno novca, Mamula je odgovorila "ne".

- Problem je što je kod nas jako puno sredstava rascjepkano. Primjerice, Grad Zagreb dodjeljuje određena sredstva, a s obzirom da je veliki broj nevladinih organizacija, da bi bio mir u kući, svima se podijeli po 10.000 -15.000 kuna. Nama to pokriva samo račune za telefon kada zovemo nazad žrtve. Moramo raditi na direktnoj pomoći ženama koje su preživjele nasilje kroz servise - pojasnila je.

Govoreći o izlasku iz nasilja,

- Kao prvo, žrtve ne znaju što je nasilje. Kada imenujemo stvari pravim imenom, onda dolazimo do toga kako ću, kuda ću ja, on je meni rekao da će me ubiti... Kada ohrabrimo žrtvu da prijavi, onda žrtva ostaje sama u tome dok sve ne završi. Kažem im da se naoružaju rođacima, da se sakriju negdje. Kada sve to prođe, slijedi faza oporavka - kazala je Vučić.