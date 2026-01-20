Naši Portali
PROBLEMI S POLIJETANJEM

Problemi na bojišnici: Ukrajina pauzira kupnju njemačkih dronova HX-2

Autor
Danijel Prerad
20.01.2026.
u 16:55

Stark je tada rekao da su padovi normalan dio razvoja tehnologije dronova. Isti model je potom uspješno testirala njemačka vojska, prema videu objavljenom na jednom od vojnih Instagram kanala u prosincu

Ukrajina odgađa dodatne narudžbe jurišnih dronova od Helsinga, najvrjednijeg europskog obrambeno-tehnološkog startupa, nakon što su se oružani sustavi tvrtke suočili s problemima tijekom testiranja u borbi, prema njemačkoj vojnoj prezentaciji i ljudima upoznatim s tim pitanjem, piše Bloomberg. Prema internoj prezentaciji od 20. studenog koju je pripremila grupa unutar njemačkog Ministarstva obrane, vodeći jurišni dron njemačke tvrtke, HX-2, imao je problema s polijetanjem tijekom testiranja ukrajinske 14. pukovnije, jedinice za bespilotne letjelice. Modelu, koji je trebao uključivati komponente umjetne inteligencije dizajnirane da mu pomognu u upravljanju bez pilota, nedostajali su neki od tih alata, navodi se u prezentaciji.

Ključne riječi
Ukrajina Njemačka dronovi rat u Ukrajini

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
17:27 20.01.2026.

Čuj ivo "Ukrajina pauzira KUPNJU njemačkih dronova"! S čijim novcima Ulrajina pauzira kupnju? Sa svojim? Da nema milijunskih donacija, Ukrajina bi odavno propala kao država, a Zelenko će i dalje moljakati novce, a onda "pauzirati kupnju". Bilo bi zanimljivo vidjeti kuda su preusmjerni novci za ove dronove.

