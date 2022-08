Priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om, no sad ne želi u zatvor

Iako je lani u srpnju, tri godine nakon što je optužen da je ustrojio zločinačku grupu koja obuhvaćala ukupno 57 osoba i 39 trgovačkih društava, koje su se bavile varanjem na PDV-u, priznao krivnju te se nagodio s USKOK-om, Gorkom Grubišiću se izgleda u zatvor ipak ne ide. Osuđen je na dvije i pol godine zatvora te mora vratiti 1,5 milijun kuna, a odgodu odlaska na izdržavanja te kazne je već tražio. Dobio je odgodu od četiri mjeseca, a kada mu je ta odgoda istekla, tražio je novu no odbijen je.

U zahtjevu za odgodom za izdržavanje kazne Grubišić je naveo da mu se pogoršala kronična bolest koju ima, te tvrdi da se njegovi zdravstveni problemi ne mogu adekvatno sanirati unutar Bolnice za osobe lišene slobode (BOLS), s čim se BOLS nije složio. Oni su se očitovali Županijskom sudu u Velikoj Gorici te su naveli da Grubišić nema tešku akutnu bolest, niti pogoršanje postojeće... Stoga je velikogorički sud odbio Grubišićev zahtjev za odgodom odlaska na izdržavanje kazne, naloživši mu da se javi u Remetinec.

Gorki Grubišić se teretio da je ustrojio zločinačku grupu koja je obuhvaćala ukupno 57 osoba i 39 trgovačkih društava, a sve kako bi državu varali na PDV-u. Među optuženima je bilo i 48 Kineza, koji su se također odlučili na priznanje krivnje i sporazume s tužiteljstvom. Uglavnom su bili osuđivani na rad za opće dobro te uvjetne kazne u rasponu od šest mjeseci do 11 mjeseci zatvora. Uz zatvorske kazne bile su im izrečene i novačene, a bila im je oduzeta i nepripadno stečena imovinska korist, pa je državni proračun zbog svega toga trebao biti bogatiji za oko šest milijuna kuna.

Prema optužnici, Grubišić se teretio da je od 2013. do 2016. na području Hrvatske ustrojio zločinačko udruženje koje se bavilo prijevarama s PDV-om. U prijevare su bili uključeni Kinezi koji na području Hrvatske imaju poduzeća koja se uglavnom bave trgovinom. Grubišić se teretio da je osmislio plan u koji je potom uključio Denisa Matijevića, Nenada Krbanju, Damira Šimića, Nenu Sašu i Anamariju Ilić.

Njihov je posao, tvrdio je USKOK u optužnici, bio je da osnivaju i vode tvrtke čiji je jedini osnovni cilj bila isporuka nevjerodostojnih računa. Odnosno računa za fiktivnu robu koja nikada nije isporučena. Takvi računi, umanjeni za osam posto provizije, isporučivani su kineskim tvrtkama, koje su ih plaćale. Novac je potom podizan, a dio tog novca, oko 3,3 milijuna kuna podijeljen je među Grubišićem i optuženicima. USKOK je u optužnici tvrdio da je tako uplaćeno najmanje 52,7 milijuna kuna, pri čemu je državni proračun oštećen za oko 14,1 milijun kuna. Zbog toga je USKOK tražio da se svim optuženicima, i pravnim i fizičkim osobama oduzme nezakonito stečena imovinska korist.

Grubišić je malo prije uhićenja uspio pobjeći, jedno je kratko vrijeme bio u bijegu i za njim je bila raspisana međunarodna tjeralica. Optužnica protiv njega i ostalih podignuta je u siječnju 2018., a potvrđena u listopadu 2019. u odnosu na one optuženike koji se do tada nisu odlučili nagoditi. No dio onih koji se do tada nisu nagodili, kasnije su se očito predomislili, a među njima i Grubišić. Inače njegovu su skupinu istražitelji duže vremena tajno pratili i prisluškivali, a nakon uhićenja i tijekom istrage optuženi Kinezi uglavnom su se branili tvrdnjama da nisu znali da čine kaznena djela te da su s tim prestali čim su shvatili da rade nešto nezakonito.