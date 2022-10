Privremena mjera: Mještane će od Kupe štititi nasip od box barijera

Uz Kupu u karlovačkom naselju Brodarci ovih se dana postavljaju i pijeskom pune box barijere koje će, do gradnje trajnog rješenja, mještane štititi od novih poplava poput one iz sredine rujna.

- Ovo je interventna mjera, privremeni nasip u Brodarcima o kojem smo prije dva tjedna na sastanku sa stanovnicima dogovorili. Osnovni cilj je napraviti pravi nasip koji će braniti cijelo naselje. Od Selca do Šišljavića, nizvodno od grada, situacija je još i lošija, ali tamo se nasip gradi, a građani očekuju da se to sve skupa ubrza unatoč problemima - kazao je Damir Mandić, gradonačelnik Karlovca koji je Brodarce obišao s Zoranom Đurokovićem, generalnim direktorom Hrvatskih voda.

- Razgovarali smo s građanima i razriješiti nedoumice i nesuglasice, sada postoji voljnost za privremeni ali i pravi nasip. Nešto više od dva kilometra privremenih box barijera koje postavljamo uz Kupu, trebao bi zaustaviti velike vodene valove rijeke. Za mjesec dana na natječaj ide projekt gradnje trajnog nasipa u Brodarcima dugog 6 kilometara; od čega 4,6 zemljenog i 1,4 armirano -betonskog nasipa, vrijednog 45 milijuna kuna, a rok za gradnju je 30 mjeseci. Dakle, ovaj privremeni nasip će u idućih nekoliko godina, do izgradnje trajnog, štititi ukupno područje Brodaraca - kazao je Z. Đuroković.

Podsjetio je da na karlovačkom području u sklopu sustava za obranu od poplava treba ukupno napraviti 34 kilometara novih nasipa i armirano-betonskih zidova; 11 je završeno, a 12 ugovoreno na području Selca i Rečice. Čitav sustav bit će izgrađen za pet do šest godina i štitit će karlovačko i sisačko područje.

Samo do kraja ove godine na karlovačkom će području investirati 350 milijuna kuna u nasipe. Đuroković je rekao da nasipi koji su izgrađeni na jednoj obali rijeke, ne uzrokuju plavljenja na drugoj obali gdje su nasipi u gradnji ili planiranju, a da je zadnja poplava iz 18. rujna, nastava zbog iznimno velikih količina padalina i na području Gorskoj kotara i dizanja nivoa rijeke Dobre zbog čega je na ozaljskom i karlovačkom području došlo do naglog i brzog dizanja vodostaja Kupe. Ipak, dodao je, srećom, pojavnost takvih ekstremnih vremenskih situacija je svakih 50 do 60 godina, pa iako živimo u vremenima klimatskih promjena i čestih ekstrema, od iznimno sušnog ljeta do iznimno kišnih jeseni, ovakva se situacija ne bi trebala učestalo događati.

– Molim građane za strpljenje, jer stvari se ne mogu riješiti preko noći. Radimo kako rješavamo Moramo još riješiti prokop Korana – Kupa za oko 30 mjeseci, a primjerice, dvije smo godine izgubili na rušenje natječaja, žaljenje ponuditelja za projektiranje retencije Kupčina od 120 milijuna kubnih metara vode, koja je ključna za bolju iskorištenost kanala Kupa-Kupa za poplava i tek smo sada krenuli u projektiranje.Dakle, i mi bismo da stvari idu brže, ali smo u nekim situacijama nemoćni. Oteretnim kanalom Kupa-Kupa, po projekciji, trebalo je Karlovac zaobilaziti 600-700 kubnih metara u sekundi, a on je u mogućnosti sada možda primiti 150-200 kubika, što bi, da je do sada izgrađeno, sigurno Karlovac činilo sigurnijim gradom. No, istina je da se ranijih godina, do proglašenja Sustava obrane od poplava strateškim projektom države, nije toliko radilo na tom problemu kao zadnjih pet do šest godina. Imamo niz otegotnih okolnosti, mahom vezanih za rješavanje imovinsko–pravnih odnosa, ali idemo ka dobrom cilju - dodao je Z. Đuroković.

Komentirao je i pjeskarenje kao model kojim su stoljećima stanovnici vadili pijesak iz rijeka za potrebe gradnje, a time i čistili riječna korita od nanosa pijeska, dok se danas, kada je pjeskarenje zabranjeno, korita rijeka znatno viša i puna mulja.

– Danas imamo i ekstremne klimatske prilike, ali je sigurno da ponešto na nekim određenim dionicama rijeka treba ukloniti, posebno kada je u pitanju nanešeni materijal koji predstavlja prijetnju i proticajnom profilu rijeke ili je negdje potrebno nešto ukloniti zbog plovidbe, dakle ukoliko je negdje narušen standard dubine plovnog puta. No, to treba procijeniti od dionice do dionice, i napraviti studiju utjecaja na okoliš. Ništa nije zabranjeno, samo što se mora uskladiti sa uvjetima zaštite prirode i okoliša – kazao je Zoran Đuroković.

>> VIDEO Liste čekanja dulje, a 2500 liječnika više i 400.000 stanovnika manje nego 2013.