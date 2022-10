Plenković: Punjenje skladišta Okoli plinom ide po planu, zapunjeno je više od 90 posto

Drago nam je što je visoki predstavnik za BiH, Christian Schmidt, donio izmjene Izbornog zakona koje će osigurati participaciju hrvatskog naroda u vlasti - poručio je premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice Vlade te izrazio žaljenje zbog toga što su Hrvati opet preglasani.

- Nažalost smatramo da je opet došlo do preglasavanja Hrvata u BiH kada je u pitanju izbor člana Predsjedništva. To je loše, to je već četvrti put i praktički će proteći 20 godina u okviru kojih čak 16 godina Hrvate predstavlja čovjek koji je Hrvat iz BiH, ali za kojeg nisu većinski glasali pripadnici hrvatskog naroda. Ta nepravda ne doprinosi dobrim odnosima ni unutar BiH, niti između BiH i Hrvatske. A to govorim kao predsjednik Vlade RH koja pomaže BiH i najveći smo zagovaratelj ulaska BiH u EU - kazao je i čestitao Borjani Krišto, za koju je rekao da je dobila ogromnu potporu hrvatskih birača u BiH.

Što se tiče punjenja podzemnog skladišta plina Okoli, Plenković je rekao da ono ide po planu i da je prešlo razinu zapunjenosti od 90 posto.

- Nastavljamo osiguravati energetsku sigurnost - rekao je Plenković.

Naglasio je kako Hrvatska neće priznati pripajanje ukrajinskih regiji Rusiji.

- Kao što nije priznala ni aneksiju Krima - poručio je i dodao:

- Priznajemo teritorijalni integritet Ukrajine.

Na dnevnom redu sjednice Vlade je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o rudarstvu, prijedlog izmjena Zakona o deviznom poslovanju te prijedlog zakona o hrani (EU).

Na sjednici će biti iznesena i informacija o sanaciji nastalih šteta prouzročenih olujnim nevremenom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a Vlada će donijeti i odluku o dodjeli sredstava za pomoć toj županiji te odluku o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica nevremena.