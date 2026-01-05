Trump još 'preko nišana' gleda pet zemalja. Ovo je popis

Nakon što su uhitili venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, Donald Trump i njegova administracija uputili su niz upozorenja Kolumbiji, Kubi, Meksiku, Iranu i Grenlandu, piše CNN. "Naš je posao imati zemlje oko nas koje su održive i uspješne te gdje je nafti dopušteno slobodno izlaziti", poručio je Trump u nedjelju. "Američka dominacija na zapadnoj hemisferi više nikada neće biti dovedena u pitanje", dodao je. U nedjelju je Trump ponovio kako Sjedinjene Američke Države trebaju Grenland, autonomni danski teritorij, zbog "nacionalne sigurnosti".

"Trebamo Grenland.Trenutno je toliko strateški važan. Grenland je posvuda prekriven ruskim i kineskim brodovima", rekao je američki predsjednik novinarima u zrakoplovu Air Force One. "Trebamo Grenland s gledišta nacionalne sigurnosti, a Danska to neće moći učiniti." Grenlandski premijer Jens Frederik Nielsen u ponedjeljak je reagirao na Trumpovu izjavu. Izjavio je kako je "trenutna i ponavljana retorika koja dolazi iz Sjedinjenih Država potpuno neprihvatljiva. Kada predsjednik Sjedinjenih Država govori o ‘potrebi za Grenlandom’ i povezuje nas s Venezuelom i vojnom intervencijom, to nije samo pogrešno. To je nepoštovanje."

"Naša zemlja nije objekt u retorici velikih sila. Mi smo narod. Zemlja. Demokracija", dodao je.Trump je i ranije izražavao želju za aneksijom Grenlanda, golemog otoka bogatog resursima koji je samoupravni teritorij Danske,koja je u NATO savezu. I Grenland i Danska oštro se protive ovoj Trumpovoj ideji. Sljedeća na "popisu" je Kolumbija. Predsjednik SAD-a je u nedjelju uputio oštre riječi kolumbijskom predsjedniku Gustavu Petru. Opisao ga je kao "bolesnog čovjeka koji voli proizvoditi kokain i prodavati ga Sjedinjenim Državama, a to neće raditi još dugo." Na pitanje novinara znači li to da bi u budućnosti mogla uslijediti "operacija" u Kolumbiji, Trump je odgovorio: "Meni to zvuči dobro."

Kolumbijski predsjednik je na društvenoj mreži X branio rezultate svoje vlade protiv trgovine drogom, ističući "najveću zapljenu kokaina u povijesti svijeta". "Nisam nelegitiman, niti sam narko-diler, jedina imovina mi je obiteljska kuća koju još uvijek otplaćujem od svoje plaće", napisao je. Petro je također naveo da je naredio ciljana bombardiranja protiv oružanih skupina povezanih s drogom, u skladu s humanitarnim pravom. Unatoč tome, podaci UN-a pokazuju da je proizvodnja kokaina u Kolumbiji dosegnula je rekordne razine.

Američki predsjednik je u nedjelju rekao kako vojna intervencija na Kubi, ključnoj saveznici Venezuele, nije potrebna jer je "spremna pasti". "Mislim da nam ne treba nikakva akcija", izjavio je Trump. "Izgleda da propada. Ne znam hoće li izdržati, ali Kuba sada nema prihoda. Sav prihod dobivali su od Venezuele, od venezuelanske nafte." Državni tajnik SAD-a Marco Rubio nazvao je kubansku vladu "velikim problemom". "Mislim da su u velikoj nevolji, da", rekao je Rubio za NBC.

"Neću vam sada govoriti o tome koji će biti naši budući koraci i naše politike u vezi s tim, ali mislim da nije nikakva tajna da nismo veliki obožavatelji kubanskog režima. Da živim u Havani i radim u vladi, bio bih zabrinut", poručio je. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel obećao je da neće dopustiti da savez Kube i Venezuele propadne bez borbe. "Za Venezuelu, naravno za Kubu, spremni smo dati čak i vlastiti život, ali uz visoku cijenu", izjavio je Díaz-Canel na skupu u Havani.

Trump je često optuživao susjedni Meksiko da ne čini dovoljno u borbi protiv narko kartela. U nedjelju je ponovio da se droga "slijeva" kroz Meksiko i da će se "morati nešto poduzeti". Dodao je da su karteli u Meksiku "vrlo jaki" i da se "Meksiko mora sabrati". U telefonskom intervjuu za Fox News, američki predsjednik je otkrio kako je pitao meksičku predsjednicu Claudiju Sheinbaum želi li pomoć američke vojske u borbi protiv narko kartela. Meksiko još nije odgovorio na najnovije Trumpove izjave, ali je bio jedna od šest zemalja koja je osudila uhićenje Madura. Naveli su da je SAD krši "temeljna načela međunarodnog prava".

Trump je zaprijetio i Iranu, gdje protuvladini prosvjedi ulaze u drugi tjedan. "Ako počnu ubijati ljude kao što su to činili u prošlosti, mislim da će ih Sjedinjene Države vrlo snažno udariti", rekao je Trump novinarima u nedjelju. Prošlog tjedna je izjavio da, ukoliko Iran "ubija mirne prosvjednike, što im je običaj, Sjedinjene Američke Države će im priskočiti u pomoć. Spremni smo i čekamo." Jedna iranska skupina za ljudska prava procijenila je da je u prosvjedima do sada ubijeno 16 ljudi, međutim CNN nije mogao potvrditi tu brojku.

Krajem prošlog mjeseca, Trump je upozorio Iran na svaki pokušaj obnove nuklearnih i balističkih raketnih programa. Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei poručio je u nedjelju da se Islamska Republika "neće predati neprijatelju" te da izgrednike treba "staviti na njihovo mjesto".