Bakterija legionela otkrivena i na FER-u, studenti dobili obavijest: Evo što će biti s nastavom

Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu otkrivena je bakterija legionela, uzročnik legionarske bolesti, rijetkog oblika upale pluća. O nalazu su putem e-maila obaviješteni i studenti. Kako stoji u obavijesti upućenoj studentima, prisutnost bakterije utvrđena je tijekom redovitog vanjskog nadzora zdravstvene ispravnosti sustava tople vode. Legionela je pronađena na tri ispitna mjesta u zgradi D, od ukupno 15 ispitanih lokacija u zgradama A, D i SD Martinovka.

Informaciju je za Srednja.hr potvrdila glasnogovornica FER-a Petra Škaberna, istaknuvši da je Fakultet odmah po zaprimanju nalaza poduzeo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s važećim propisima i preporukama nadležnih službi.- U tijeku je dezinfekcija sustava, nakon čega će se provesti ponovna provjera njegove ispravnosti. Do potpune sanacije spornih vodnih točaka, taj dio sustava neće biti u uporabi. Zdravstvene poteškoće kod studenata i djelatnika nisu zabilježene, a pravovremenom reakcijom rizik je sveden na minimum - poručila je Škaberna.

Dodala je i da nastava na FER-u neće biti odgođena, već će započeti prema planu, 7. siječnja, u skladu s akademskim kalendarom. Riječ je, kako navodi, o manjem broju slavina koje su već stavljene izvan funkcije. Iz FER-a pritom naglašavaju kako do zaraze legionarskom bolešću ne dolazi pijenjem vode ili pranjem ruku, već udisanjem aerosola koji sadrži bakteriju, primjerice tijekom tuširanja. Bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka, niti putem kućnih klimatizacijskih sustava.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), inkubacija legionarske bolesti najčešće traje od dva do deset dana. Simptomi uključuju suhi kašalj, povišenu temperaturu, glavobolju i u nekim slučajevima proljev, a kod većine oboljelih razvija se upala pluća. Veći rizik imaju osobe starije od 50 godina, osobito muškarci i pušači. U ranoj fazi bolest se uspješno liječi antibioticima. HZJZ navodi i da u težim slučajevima, osobito kod starijih i kroničnih bolesnika, ishod može biti i smrtonosan, s udjelom smrtnosti od 5 do 15 posto.