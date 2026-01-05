Naši Portali
PONOVNO NEMIRI

FOTO Desničarska skupina prosvjedovala protiv gradonačelnice u Supetru: 'HOS je branio i stvarao Hrvatsku'

Foto: Dalmatinski portal
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
05.01.2026.
u 16:32

Mi nastavljamo dalje s prosvjedima da oslobodimo Hrvatsku, da probudimo hrvatski narod, da dignemo hrvatski narod, da Hrvatskom ne mogu vladati oni koji mrze Hrvatsku, koji su bili protiv Hrvatske, rekao je Keleminec.

Napetosti u Supetru oko uklanjanja grba HOS-a s natpisom 'Za dom spremni' s murala posvećenog vukovarskom heroju Jean-Michelu Nicolieru, i dalje ne jenjavaju. Naime nakon uklanjanja na kojem je morala intervenirati i policija, danas je održan prosvjed. Podsjećamo, nedugo nakon uklanjanja spornog grba, gradonačelnica Supetra Ivana Marković upozorila je kako su ona i članovi njezine obitelji izloženi prijetnjama, što je i prijavila nadležnim institucijama. Unatoč tome, dio građana nastavio je s javnim napadima na njezinu odluku.

Kako javlja Dalmatinski portal, održan i prosvjed desničarskih skupina ispred gradske uprave i murala. Okupljenima se obratio čelnik A-HSP-a Dražen Keleminec, koji je poručio da su došli, kako je rekao, „reći da je ovo Hrvatska, a ne Jugoslavija“, te ustvrdio da je HOS branio i stvarao hrvatsku državu.

FOTO Veća skupina prosvjedovala protiv gradonačelnice u Supetru
Keleminec je uklanjanje grba nazvao nezakonitim činom, tvrdeći da gradonačelnica za to nije imala ovlasti, te je iznio niz teških optužbi na njezin račun. U govoru je branio pozdrav „Za dom spremni“, poručivši da ga dio javnosti pogrešno povezuje isključivo s ustaštvom, te je najavio nastavak prosvjeda i novih okupljanja. -  Ona nastavlja njegovim koracima. Mržnja, mržnja, mržnja prema svemu što je hrvatsko. Oni kažu da je 'Za dom spremni' ustaški pozdrav, fašistički pozdrav, zato što je korišten u NDH za vrijeme Ante Pavelića. A ja kažem, ako je 'Za dom spremni ustaški pozdrav, pošto je korišten za NDH za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske, onda je i hrvatska himna fašistička i ustaška po njima. Mi nećemo dati našu Hrvatsku. Mi nastavljamo dalje s prosvjedima da oslobodimo Hrvatsku, da probudimo hrvatski narod, da dignemo hrvatski narod, da Hrvatskom ne mogu vladati oni koji mrze Hrvatsku, koji su bili protiv Hrvatske.

Od Pupovca, Plenkovića, SDP-a, Tomaševića Možemo i najavljujemo sljedeći skup iz pod nazivom Operacija Mrak, Mrak Taritaš. Ovdje smo došli pod nazivom Operacija Crvena krpa. Pozdravimo Markovićku, pozdravimo je i počnemo zajednički. Crvena krpa!', rekao je Keleminec. Kako javlja Dalmatinski portal, prosvjed je prošao bez većih incidenata, a policija je bila prisutna kako bi osigurala javni red i mir.
Ključne riječi
Ivana Marković prosvjed supetar

