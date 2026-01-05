Šutnja kao strategija: Zašto Starmer popušta Trumpu?

Keir Starmer naviknuo je suzdržavati se kada je riječ o američkoj vanjskoj politici, no najnovija avantura Donalda Trumpa osobito je neugodna za britanskog premijera. Starmer je bivši odvjetnik za ljudska prava koji je međunarodno pravo svojedobno opisao kao svoj „putokaz”. Međutim, otkako je na vlasti, očajnički nastoji zadržati Trumpa na svojoj strani u čitavom nizu pitanja, čak i onda kada se čini da postupci Sjedinjenih Država otvoreno prkose pravnim normama koje su Starmeru osobito bliske.

Zbog toga se politički uzdrmani čelnik laburista suočava s novim optužbama za mlakost, u trenutku kada mu suparnici s ljevice i desnice bez zadrške crtaju jasne, pojednostavljene slike. Starmerovo delikatno balansiranje došlo je do izražaja proteklog vikenda, kada je britanski premijer Nicolása Madura, venezuelanskog čelnika kojega su američke snage, djelujući po nalogu Trumpa, dramatično svrgnule, opisao kao „nelegitimnog predsjednika”, tek usputno spomenuvši vlastitu potporu međunarodnom pravu. Starmer je u ponedjeljak dodao kako su globalna pravila „iznimno važna”, no pritom je naglasio da je „na Sjedinjenim Državama da iznesu svoja opravdanja za poteze koje su povukle”.

Kad je riječ o Trumpovim opetovanim prijetnjama aneksijom Grenlanda, Starmer je uspio formulirati odlučniji odgovor, i dalje izbjegavajući izravnu kritiku američkog predsjednika. Upitan stoji li uz europsku i NATO saveznicu, dansku premijerku Mette Frederiksen, i njezin zahtjev da Trump prestane govoriti o preuzimanju kontrole nad tim teritorijem, Starmer je rekao: „Stojim uz nju i u pravu je kada govori o budućnosti Grenlanda.”

Jedan laburistički zastupnik izabran 2024. godine, koji je želio ostati anoniman kako bi mogao otvoreno govoriti, rekao je da bi najnovija američka intervencija „trebala biti dobar udarac nogom u stražnjicu” kada je riječ o shvaćanju Trumpovih stvarnih prioriteta na međunarodnoj pozornici, piše Politico.

Starmerova usporedna šutnja o Venezueli izazvala je očekivane pritužbe s ljevice, pri čemu je sada suspendirana laburistička veteranka Diane Abbott na platformi X napisala: „Ako ne možete reći da je ovo nezakonito, sva vaša priča o ljudskim pravima, pravu i demokraciji tek je isprazno laprdanje.” No skepsa prema njegovu pristupu nije ograničena samo na uobičajene kritičare s ljevice. Emily Thornberry, laburistica i predsjednica Odbora za vanjske poslove Donjeg doma, ujedno i nekadašnja Starmerova saveznica, izjavila je u ponedjeljak o američkoj akciji: „Moramo jasnije reći da je ovo kršenje međunarodnog prava i da se s time ne slažemo.”

Thornberry je priznala potrebu da se „zadrži vrlo važan saveznik poput Amerike”, ali je za Times Radio poručila kako je „to besmisleno ako ne podupiremo međunarodno pravo”. Stella Creasy, laburistička zastupnica iz stražnjih klupa, u međuvremenu je ustvrdila da, „ako ostanu bez odgovora, Trumpovi postupci u Venezueli postavljaju zabrinjavajući presedan prema kojem je međunarodno pravo stvar izbora”.

Starmer se već suočava s percepcijom dijela laburističkih zastupnika i birača da je oprezan do granice mlakosti, optužba koju ova epizoda nimalo ne ublažava. Njegovi kritičari tvrde da je njegova suzdržanost osobito uočljiva u usporedbi s čelnicima drugih stranaka, uključujući ljevije suparnike poput Zacha Polanskog iz Zelenih i Eda Daveyja iz Liberalnih demokrata, koji su obojica izdali izjave u kojima napadaju Trumpa. „Keir Starmer trebao bi osuditi Trumpovu nezakonitu akciju u Venezueli”, poručio je Davey. „Maduro jest brutalan i nelegitiman diktator, ali ovakvi nezakoniti napadi čine nas sve nesigurnijima. Trump time daje zeleno svjetlo Putinima i Xijima ovoga svijeta da nekažnjeno napadaju druge zemlje.”

Čak je i Nigel Farage, čelnik Reform UK-a i osobni Trumpov prijatelj, zauzeo oštriji stav, ustvrdivši da je američki predsjednik doista prekršio međunarodno pravo preuzimanjem Venezuele, ali da „to možda i nije loša stvar”. Starmer se možda i ne zamara pretjerano kritikama zbog svoje šire šutnje o Trumpu. Njegovi pristaše tvrde da se premijer ne bi smio dati uvući u reaktivnu politiku te da je njegov odnos s Bijelom kućom u konačnici važniji od posezanja za megafonom pri svakoj prigodi.

Kao bivši ravnatelj državnog odvjetništva, Starmer je duboko uronjen u jezik procedure, presedana i suzdržanosti. Upitan tijekom vikenda u programu BBC-ja pomaže li Trump stvaranju globalnog kaosa, Starmer je odgovorio: „Naša obrana, naša sigurnost i naš obavještajni odnos sa Sjedinjenim Državama vjerojatno su važniji od bilo kojeg drugog odnosa koji imamo u svijetu i ne bi bilo u našem nacionalnom interesu da ih na bilo koji način oslabljujemo.”

Ipak, rasprava o Trumpovu najnovijem potezu nedvojbeno odvlači pozornost od Starmerova ključnog cilja ove godine: da se nametne kao premijer neumorno usmjeren na rješavanje problema priuštivosti života u zemlji. Njegova poruka nemirnim zastupnicima i javnosti jest da će ove godine početi uviđati plodove napora njegove vlade u popravljanju zdravstvenog sustava, stabilizaciji gospodarstva i obnovi povjerenja. Na medijskom nastupu u ponedjeljak Starmera su, umjesto toga, zasuli pitanjima o promjeni režima u Caracasu i njegovoj potpori Danskoj.