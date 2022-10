Najmanje 25 poginulih u velikom odronu u Venezueli, traže se nestali: 'To nam je glavna zadaća'

Spasilačke ekipe u ponedjeljak su još bile u potrazi za 52 nestalih u klizanju tla i blatnoj bujici koja je odnijela najmanje 25 života u gradiću Las Tejeriasu, u Venezueli.

U zemlji od rujna pada jaka kiša koja je zadnjih dana dovela do izlijevanja potoka i odrona koji su sve odnijeli u Las Tejeriasu, gradiću smještenom na planinskoj padini.

"Nastavljamo potragu", rekao je spasilac u tom industrijskom gradu s 50.000 stanovnika koji je prekrilo blato i gomila šute. Vatrogasci su električnim pilama morali krčiti put između srušenog drveća.

Mnoge kuće i trgovine su nestale u blatnoj bujici koja je sve nosila na svom putu.

"Tragamo za nestalima. To nam je glavna zadaća u ovom trenutku i na to se moramo usredotočiti", rekao je ministar unutarnjih poslova Remigio Ceballos čelnicima regije. Oko tisuću ljudi sudjeluje u spasilačkoj operaciji, rekao je dan ranije.

"Jake oborine su natopile tlo", dodao je ministar, pripisavši ih "klimatskim promjenama" i prolasku uragana Julije na sjeveru Venezuele koja je u ponedjeljak oslabljela u tropsku oluju iznad Gvatemale.

Po zadnjim službenim podatcima, 25 osoba je izgubilo život, a 52 su nestale. "Pet potoka se izlilo" i "pričinjena je velika šteta", rekla je u nedjelju potpredsjednica Delcy Rodriguez.