Rušenje Madura dogovaralo se na tajnim sastancima? 'Apsolutno sam siguran da ga je predala'

Sjedinjene Američke Države tijekom vikenda su izvele napad na Venezuelu tijekom kojeg je zarobljen tamošnji predsjednik Nicolas Maduro. Dok se Maduro tek treba pojaviti na sudu u New Yorku, izvire sve više informacija vezano uz američku operaciju i rušenje predsjednika. Naime, navodno su u Dohi, 12.000 kilometara od Caracasa, dužnosnici raspravljali o budućnosti Venezuele bez Madura. Kako prenosi The Telegraph, visoki član kraljevske obitelji djelovao je kao most između režima i američkog čelnika Donalda Trumpa.

Umjesto Madura, koji nije imao ulogu u tajnim sastancima u Dohi, njegova potpredsjednica Delcy Rodríguez i njezin brat Jorge vodili su pregovore. Navodno se Rodríguez obratila Washingtonu predstavljajući se kao "prihvatljivija“ alternativa Madurovu režimu. Ona sada, uz Trumpovo odobrenje, vlada Venezuelom. "Ona je u osnovi spremna učiniti ono što mi mislimo da je potrebno da Venezuelu ponovno učinimo velikom", rekao je Trump govoreći o Rodríguez koja je bila pod sankcijama tijekom njegove prve administracije.

Francisco Santos Calderón, bivši potpredsjednik Kolumbije, sugerirao da je cijela operacija rušenja Madura bila "posao iznutra", izvedena uz pomoć Rodríguez. Kako je istaknuo, smatra da je Rodríguez izdala Madura i dopustila da ga SAD uhvati bez velikog otpora. "Apsolutno sam siguran da ga je Delcy Rodríguez predala", kazao je.

Rodríguez, odvjetnica s vezama u naftnoj industriji, služila je kao Madurova zamjenica od 2018. godine. I njezin je brat Jorge visoka figura u sustavu i trenutno predsjeda venezuelanskim zakonodavstvom. Trump je kazao kako neće rasporediti trupe u zemlju ako Rodríguez učini ono što on želi. No, pritom nije precizirao što točno želi. U subotu navečer, Rodríguez se pojavila na državnoj televiziji i zauzela prkosan ton. "Zahtijevamo trenutno oslobađanje predsjednika Nicolása Madura i njegove supruge Cilije Flores“, rekla je.

To da Rodríguez preuzme vlast bila je jedna od dvije opcije predstavljene SAD-u od katarskih posrednika. Druga je bio Miguel Rodríguez Torres, umirovljeni general koji je trenutno u egzilu. Rodríguez navodno ima značajnu vezu s članovima katarske kraljevske obitelji i skriva dio svoje imovine u zemlji. Izvješća o sastancima između njezina tima i Amerikanaca utihnula su prema kraju godine. Posrednici su, međutim, uvjeravali Trumpovu administraciju da će ona promicati američke energetske investicije, čineći je jednostavnim izborom za vođenje barem prijelazne vlade.