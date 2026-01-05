Novi politički sukobi na pomolu u Vukovaru. Na srednjoj školi osvanula zanimljiva ploča

Tijekom proteklog vikenda na ogradi gradilišta nove zgrade ekonomske škole u Vukovaru postavljena je natpisna ploča koja će vrlo vjerojatno izazvati nove političke sukobe u Vukovaru. Riječ je o projektu koji je duboko podijelio političare iz Vukovara, a posebno Hrvatske suvereniste i gradonačelnika Marijana Pavličeka s jedne strane i Domovinski pokret i bivšeg gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu s druge strane. Poznato je kako se Penava snažno zalaže za izgradnju ove škole, koja bi imala kapacitet oko 400 učenika i sportsku dvoranu, i čija bi izgradnja koštala oko 27 milijuna eura.

Penava je nedavno izjavio i kako je dijelom osiguran novac za izgradnju škole te optužio aktualnu gradsku vlast da je nesposobna i ne zna. S druge strane Pavliček tvrdi kako se radi o megalomanskom projektu u koji će se uložiti i preko 30 milijuna eura i da je već bačeno nekoliko milijuna eura te da se i dalje vodi sudski spor. Kaže i kako se za taj novac može realizirati niz drugih projekata koji su od interesa za Vukovar i njegove građane te da niti sami zaposlenici te škole nisu za preseljenje iz sadašnje zgrade.

Kako god na natpisnoj ploči ne stoji naziv Prva srednja škola Vukovar, koji je i službeni naziv škole, nego se ona naziva Ekonomska škola Ivan Penava. Na taj način se ukazuje na činjenicu da je Penava u toj školi radio kao profesor tjelesnog odgoja i obnašao dužnost ravnatelja škole ali i isto tako da se iznimno zalaže za realizaciju istog projekta.

Ispod se navodi i kako je dosad u izgradnju škole utrošeno više od 3 milijuna eura, da je plaćeno 1,1 milijun eura kazni te da je još potrebno osigurati 27 milijuna eura. Očigledno je kako Vukovar i Vukovarci i od 2026. godine mogu očekivati iznimno interesantna politička događanja.