Pritvoren razbojnik koji je nožem išao u automat klubove, traga se za razbojnicom koja prijeti vatrenim oružjem

Muškarac (45) sumnjiči se za razbojništvo, zbog čega je protiv njega ŽDO Zagreb pokrenuo istragu. Sumnjiči ga se da je 4. listopada i 7. listopada ušao u poslovnice automat klubova. Nožem je zaprijetio djelatnicima i tražio novac. Strahujući za svoj život, djelatnice su mu dale novac, nakon čega je on pobjegao. Ukupna šteta je 12.000 eura.

Nakon što je ispitan doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

I dok je on pritvoren, policija traga za razbojnicom koja je 26. listopada u 21.20 u Ulici Njivice na zagrebačkom Trnju u trgovinu ušla s pištoljem u ruci. Zaprijetila je 19-godišnjakom djelatniku, tražeći novac. Odnijela je nekoliko stotina eura. Na sličan način 26. listopada oko 18 sati orobljen je i kiosk u Ilici. U tom slučaju dvojica nepoznatih počinitelja, za kojima se traga, vatrenim oružjem je zaprijetilo 21-godišnjaku tražeći novac. I oni su odnijeli nekoliko stotina eura.