Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
RAZBOJSTVA

Pritvoren razbojnik koji je nožem išao u automat klubove, traga se za razbojnicom koja prijeti vatrenim oružjem

Napad nožem
Davor Puklavec/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Ivana Jakelić
28.10.2025.
u 07:35

Nakon što je ispitan doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Muškarac (45) sumnjiči se za razbojništvo, zbog čega je protiv njega ŽDO Zagreb pokrenuo istragu. Sumnjiči ga se da je 4. listopada i 7. listopada ušao u poslovnice automat klubova. Nožem je zaprijetio djelatnicima i tražio novac. Strahujući za svoj život, djelatnice su mu dale novac, nakon čega je on pobjegao. Ukupna šteta je 12.000 eura.

Nakon što je ispitan doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

I dok je on pritvoren, policija traga za razbojnicom koja je 26. listopada u 21.20 u Ulici Njivice na zagrebačkom Trnju u trgovinu ušla s pištoljem u ruci. Zaprijetila je 19-godišnjakom djelatniku, tražeći novac. Odnijela je nekoliko stotina eura. Na sličan način 26. listopada oko 18 sati orobljen je i kiosk u Ilici. U tom slučaju dvojica nepoznatih počinitelja, za kojima se traga, vatrenim oružjem je zaprijetilo 21-godišnjaku tražeći novac. I oni su odnijeli nekoliko stotina eura. 

Ključne riječi
nož razbojništvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja