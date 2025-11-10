Pritvoren jer ga se sumnjiči za četiri silovanja

Muškarac (43) sumnjiči se se za četiri silovanja zbog čega je ispitan na ŽDO Karlovac te je protiv njega pokrenuta istraga. Sumnjiči ga se da je u četiri navrata u razdoblju od srpnja 2022. do rujna 2025. na području Karlovačke županije počinio teška kaznena djela protiv spolne slobode nad 30-godišnjom hrvatskom državljankom koju je od ranije poznavao.

Nakon što je ispitan na ŽDO Karlovac doveden je pred suca istraga Županijskog suda u Karlovcu koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućeg utjecaja na svjedoke.