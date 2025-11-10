Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAVRŠIO IZ REŠETAKA

Pritvoren jer ga se sumnjiči za četiri silovanja

uhićenje ilustracija
pixabay
VL
Autor
Ivana Jakelić
10.11.2025.
u 08:49

Nakon što je ispitan na ŽDO Karlovac doveden je pred suca istraga Županijskog suda u Karlovcu koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućeg utjecaja na svjedoke

Muškarac (43) sumnjiči se se za četiri silovanja zbog čega je ispitan na ŽDO Karlovac te je protiv njega pokrenuta istraga. Sumnjiči ga se da je u četiri navrata u razdoblju od srpnja 2022. do rujna 2025. na području Karlovačke županije počinio teška kaznena djela protiv spolne slobode nad 30-godišnjom hrvatskom državljankom koju je od ranije poznavao.

Nakon što je ispitan na ŽDO Karlovac doveden je pred suca istraga Županijskog suda u Karlovcu koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućeg utjecaja na svjedoke.
Ključne riječi
silovanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja