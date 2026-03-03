Naši Portali
VAŽNA OBAVIJEST

Primili ste krivi obračun poreza na nekretnine? Porezna uprava objavila što trebate učiniti

Zagreb: Naselje Kozari putevi
Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Slavica Cvitanić/Hina
03.03.2026.
u 19:52

"Još jednom se ispričavamo za prouzročene neugodnosti te molimo za razumijevanje i strpljenje", navode

Iz Porezne uprave u utorak su objavili da će bez odgode ispraviti sva pogrešna rješenja o porezu na nekretnine te upućuju građane koji su dobili rješenja, a smatraju da su pogrešna, da im se obrate. Poreznoj upravi, poručuju, građani se u tom slučaju mogu obratiti putem sustava ePorezna, putem e pošte (mailom) na nadležnu ispostavu Porezne uprave, slanjem putem pošte nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili osobnim dolaskom u nadležnu ispostavu Porezne uprave. Kako dodaju, trebaju im dostaviti sljedeće podatke: OIB, ime i prezime, klasu rješenja, razlog zbog kojeg građanin smatra da nije u obvezi plaćanja poreza na nekretnine i kontakt (telefon/email).

"Građanima koji su eventualno već podmirili porez, a utvrdi se da nisu bili obveznici poreza na nekretnine, uplaćeni iznos bit će vraćen. Još jednom se ispričavamo za prouzročene neugodnosti te molimo za razumijevanje i strpljenje dok se svi pojedinačni slučajevi ne provjere i riješe", poručuju iz Porezne uprave. Podsjetimo, mediji su izvijestili da su neki građani zaprimili rješenja o razrezu poreza na nekretnine za 2025. godinu za nekretnine u kojima imaju prijavljeno prebivalište i u njima stvarno stanuju.

Dan ranije na to su reagirali iz Porezne uprave, objavivši da postoje pojedini slučajevi u kojima je došlo do neusklađenosti podataka između službenih evidencija koje se koriste u postupku utvrđivanja obveze poreza na nekretnine. U tim slučajevima, naveli su, može se dogoditi da su rješenja o razrezu poreza na nekretnine dostavljena i za nekretnine koje, sukladno važećim propisima, ne podliježu plaćanju poreza na nekretnine. Podsjetili su da je zbog očekivane situacije pojedinačnih grešaka pri velikim novim obradama podataka Porezna uprava 23. veljače godine objavila vijest s informacijama vezano uz izdavanje rješenja o porezu na nekretnine, u kojoj je i uputa obveznicima da se obrate nadležnoj ispostavi Porezne uprave u slučaju da zaprime rješenje za koje smatraju da je utemeljeno na pogrešnim podacima, a radi provjere podataka i eventualnog pokretanja žalbenog postupka.

Na što paziti pri kupnji nekretnine u Zagrebu: 'Uzmi kantu vode i prolij po balkonu'

 
Ključne riječi
porez na nekretnine Porezna uprava

