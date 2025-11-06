S Japankom se našao u parku Ribnjak pa je silovao. Osuđen na pet godina zatvora

- U cijelosti priznajem da sam počinio to za što me se tereti. Želim reći da imam 26 godina, da sam u Hrvatsku došao raditi i da zarađeni novac šaljem svojoj obitelji u Egipat. Nikad nisam bio u sukobu sa zakonom. Žao mi je žrtve i žao mi je što ću sada biti u zatvoru i što sam nanio štetu svojoj obitelji jer im više neću moći slati novac. Ako me pustite na slobodu samo ću raditi svoj posao i neću više činiti kaznena djela - branio se Egipćanin (26), stranac s privremenim boravkom u Hrvatskoj optužen da je u svibnju ove godine silovao Japanku.

Izrazio je i kajanje, no sve mu to nije pomoglo jer je nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora te mu je produljen istražni zatvor. Prema optužnici u svibnju ove godine u parku Ribnjak je upoznao Japanku koju je pitao: Voliš li seks? Ona mu je odgovorila niječno te se podigla s klupice na kojoj su sjedili, kako bi se udaljila od njega. No Egipćanin joj je, prema navodima optužnice, iako svjestan da ona nije bila zainteresirana za spolni odnos s njim ili bilo što drugo, zapriječio put, tako što je stao ispred nje.

Počeo ju je ljubiti, a ona se opirala te je pokušala pobjeći. No on ju je srušio na tlo, prekrio joj usta rukom da ne može pozvati pomoć i silovao je nakon čega se udaljio. Žrtva je silovanje odmah prijavila policiji koja ekspresno pronašla i uhitila Egipćanina, a pomoglo im je što je on sa žrtvom ranije komunicirao preko društvenih mreža.

Osim te komunikacije, iskaza žrtve i vlastitog priznanja teretilo ga je i biološko vještačenje kojim je utvrđeno da se uzorak izuzetih tragova podudara s njegovim DNA profilom. Njegov je branitelj u završnoj riječi apelirao na sud da mu kod odmjeravanja kazne olakotnim cijeni mladu životnu dob, neosuđivanost te činjenicu da je priznao nedjelo.