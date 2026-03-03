Naši Portali
DOŠLO JE DO NESUGLASICA

VIDEO Trump oštro kritizirao Španjolsku: 'Ne želimo imati više ništa s njima, grozni su'

VL
Autor
Večernji.hr
03.03.2026.
u 19:33

Trump je u razgovoru s novinarima tijekom susreta s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom u Ovalnom uredu  naglasio da su trgovinski odnosi sa Španjolskom na 'vrlo ozbiljnoj prekretnici'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi Sjedinjene Države mogle potpuno prekinuti trgovinske odnose sa Španjolskom, zbog nesuglasica oko uporabe vojnih baza i stava Madrida prema američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku. Ta je najava izazvala diplomatsku napetost između dviju savezničkih zemalja i potaknula pitanja o budućnosti transatlantskih odnosa.

Trump je u razgovoru s novinarima tijekom susreta s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom u Ovalnom uredu  naglasio da su trgovinski odnosi sa Španjolskom na 'vrlo ozbiljnoj prekretnici'. ‘Prekinut ćemo svu trgovinu sa Španjolskom. Ne želimo imati ništa s njima’, rekao je Trump, najavljujući da je zadužio ministra financija da obustavi sve poslovne veze s tom europskom članicom NATO-a. ‘Španjolska je bila grozna’, dodao je, kritizirajući njezin stav oko dopuštanja korištenja vojnih baza i reakciju NATO-a na američku vojnu akciju u Iranu.

Prema izvještajima, Španjolska je odbila omogućiti pristup svojim zračnim bazama  koje nisu izričito obuhvaćene postojećim sporazumima ili nisu u skladu s Poveljom UN-a. Kao rezultat toga, najmanje 15 američkih zrakoplova napustilo je vojne baze u Roti i Morónu na jugu Španjolske u proteklih nekoliko dana.

Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares jasno je poručio da njegova zemlja neće dopustiti korištenje vojnih objekata za napade koji nisu obuhvaćeni međunarodnim sporazumima ni pravnim okvirima, što je dovelo do oštrog stava Washingtona. To se u Trumpovoj izjavi odrazilo i na njegovu ocjenu španjolskog vodstva: ‘Imaju sjajne ljude, ali nemaju sjajno vodstvo’, rekao je, hvaleći istovremeno druge zemlje koje su podržale američku poziciju. Ovaj potez dolazi u trenutku intenzivnih globalnih previranja, s rastućim tenzijama nakon posljednjih američkih i izraelskih vojnih udara na Iran, što dodatno komplicira odnose u okviru NATO-a i s europskim partnerima.
Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
UJ
ujko41
20:03 03.03.2026.

Pokloniti mu ogledalo!

20:21 03.03.2026.

Ono što su Španjolci napravili po južnoj Americi je genocid i neoprostivo zauvijek očito da Španjolci prolaze katarzu ulice su pune ilegalni migranata i rade svašta a te se informacije skrivaju

cuvarkuca
20:16 03.03.2026.

Svaka čast Španjolcima.

