VIDEO Trump oštro kritizirao Španjolsku: 'Ne želimo imati više ništa s njima, grozni su'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi Sjedinjene Države mogle potpuno prekinuti trgovinske odnose sa Španjolskom, zbog nesuglasica oko uporabe vojnih baza i stava Madrida prema američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku. Ta je najava izazvala diplomatsku napetost između dviju savezničkih zemalja i potaknula pitanja o budućnosti transatlantskih odnosa.

NOW - Trump: "We're gonna cut off all trade with Spain, we don't want anything to do with Spain." pic.twitter.com/Zjm1zXflfu — Disclose.tv (@disclosetv) March 3, 2026

Trump je u razgovoru s novinarima tijekom susreta s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom u Ovalnom uredu naglasio da su trgovinski odnosi sa Španjolskom na 'vrlo ozbiljnoj prekretnici'. ‘Prekinut ćemo svu trgovinu sa Španjolskom. Ne želimo imati ništa s njima’, rekao je Trump, najavljujući da je zadužio ministra financija da obustavi sve poslovne veze s tom europskom članicom NATO-a. ‘Španjolska je bila grozna’, dodao je, kritizirajući njezin stav oko dopuštanja korištenja vojnih baza i reakciju NATO-a na američku vojnu akciju u Iranu.

Prema izvještajima, Španjolska je odbila omogućiti pristup svojim zračnim bazama koje nisu izričito obuhvaćene postojećim sporazumima ili nisu u skladu s Poveljom UN-a. Kao rezultat toga, najmanje 15 američkih zrakoplova napustilo je vojne baze u Roti i Morónu na jugu Španjolske u proteklih nekoliko dana.

Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares jasno je poručio da njegova zemlja neće dopustiti korištenje vojnih objekata za napade koji nisu obuhvaćeni međunarodnim sporazumima ni pravnim okvirima, što je dovelo do oštrog stava Washingtona. To se u Trumpovoj izjavi odrazilo i na njegovu ocjenu španjolskog vodstva: ‘Imaju sjajne ljude, ali nemaju sjajno vodstvo’, rekao je, hvaleći istovremeno druge zemlje koje su podržale američku poziciju. Ovaj potez dolazi u trenutku intenzivnih globalnih previranja, s rastućim tenzijama nakon posljednjih američkih i izraelskih vojnih udara na Iran, što dodatno komplicira odnose u okviru NATO-a i s europskim partnerima.