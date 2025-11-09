Stopa silovanja sve veća i veća: Evo gdje ih je u Europi najviše

Viralni grafikon koji se posljednjih tjedana širi društvenim mrežama prikazuje alarmantnu tvrdnju: Ujedinjeno Kraljevstvo ima najvišu stopu silovanja u Europi. Na prvi pogled, brojke djeluju šokantno. No, iza njih stoji složenija priča o statistici, kontekstu i političkoj manipulaciji. Podaci koje grafikon prikazuje doista postoje - potječu s portala World Population Review i temelje se na statistikama Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC). Prema tim brojkama, Ujedinjeno Kraljevstvo bilježi 109 silovanja na 100.000 stanovnika, dok su stope u većini europskih zemalja višestruko niže. No, kako upozorava sam UNODC, međunarodne usporedbe kaznenih djela često su 'usporedba jabuka i naranči'. 'Podatak je uzet iz izvora i korišten na način za koji sam izvor doslovno kaže: ‘nemojte to raditi jer nije točno’“, rekla je za DW Tanya Serisier, predavačica kriminologije na londonskom sveučilištu Birkbeck.

Kako analizira DW, brojke koje prikazuju više silovanja često zapravo odražavaju razlike u zakonskim definicijama, načinima prijavljivanja i povjerenju žrtava u sustav - a ne veću stvarnu učestalost seksualnog nasilja. Ujedinjeno Kraljevstvo ima jednu od najširih pravnih definicija silovanja u Europi, utemeljenu na konceptu pristanka, uvedenu nakon reforme zakona 2003. godine. Policija u toj zemlji evidentira svaki slučaj čim je prijava podnesena, dok neke druge države bilježe tek nakon istrage ili presude. Ujedno, svaka pojedina radnja u okviru jednog slučaja vodi se kao zasebno kazneno djelo. Zbog toga britanske brojke izgledaju više nego u zemljama gdje su kriteriji uži. Eurostat upozorava da 'fokusiranje isključivo na broj prijavljenih kaznenih djela može biti zavaravajuće i nedostatno.' Prema službenim podacima britanskog Ureda za nacionalnu statistiku, policija u Engleskoj i Walesu 2024. godine zabilježila je više od 71.000 silovanja, što je porast od gotovo 480 posto u odnosu na 2002. godinu. No istraživanja među građanima pokazuju da je udio odraslih koji su prijavili silovanje godinama stabilan - između 0,4 i 0,7 posto. Drugim riječima, više prijava ne znači i više zločina, već veće povjerenje u sustav i spremnost da se o njima govori.



Grafikon koji je izazvao buru na mrežama objavio je i britanski zastupnik Rupert Lowe, čelnik antimigracijske skupine Restore Britain, uz tvrdnju da je glavni uzrok visoke stope silovanja „nekontrolirana masovna imigracija“. Njegovu je objavu vidjelo više od milijun korisnika. No, stručnjaci upozoravaju da ne postoji nikakav dokaz koji bi potvrdio vezu između migracija i porasta seksualnog nasilja. Ujedinjeno Kraljevstvo i Nizozemska imaju gotovo isti udio stanovnika rođenih u inozemstvu (oko 16%), ali Nizozemska ima šest puta nižu stopu prijava. Istraživanja pokazuju da 85 posto žrtava poznaje svog napadača, dok podaci o nacionalnosti počinitelja uopće nisu javno dostupni. Porast broja prijavljenih slučajeva vjerojatno je posljedica reformi u policijskom bilježenju nakon 2014., ali i utjecaja pokreta #MeToo, koji je potaknuo više žena da prijave nasilje. Kriminolozi se slažu da policijska statistika može prikazati samo „vrh sante leda“. Da bi se dobila realna slika o stvarnom broju slučajeva, potrebna su anketiranja žrtava s istim kriterijima u svim državama. Takav standardizirani pristup preporučuju i Eurostat i Švedsko Nacionalno vijeće za prevenciju kriminala.